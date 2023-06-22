https://ria.ru/20230622/trevoga-1879728092.html
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2023
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:27
2023-06-22T09:27
2023-06-22T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7aec5c48ab8749d3fa13bc37a64d2a5b.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 9.04 (совпадает с мск). В ночь на четверг воздушная тревога была объявлена в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины. Как сообщало украинское издание "Зеркало недели", взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Александрии Кировоградской области, в также в Кривом Роге Днепропетровской области. Власти Одесской области сообщили о повреждениях в регионе в результате взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39937f60af09ab5df4e1678759a8e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Днепропетровской области
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 9.04 (совпадает с мск).
В ночь на четверг воздушная тревога была объявлена в Киеве и областях в центре, на востоке и на юге Украины. Как сообщало украинское издание "Зеркало недели", взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Александрии Кировоградской области, в также в Кривом Роге Днепропетровской области. Власти Одесской области сообщили о повреждениях в регионе в результате взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Тьма пришла на Украину надолго