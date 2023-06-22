https://ria.ru/20230622/tramp-1879696220.html
В конгрессе США осудили законодателя за слова о связях Трампа с Россией
В конгрессе США осудили законодателя за слова о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 22.06.2023
В конгрессе США осудили законодателя за слова о связях Трампа с Россией
Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением конгрессмена Адама Шиффа за заявления о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T02:17
2023-06-22T02:17
2023-06-22T02:17
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением конгрессмена Адама Шиффа за заявления о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Резолюцию приняли с небольшим перевесом за счет республиканского большинства: за проголосовали 213 человек, против - 209 законодателей. Шифф на посту главы комитета палаты по разведке заявлял о наличии доказательств, подтверждающих обоснованность претензий к Трампу. Республиканцы сочли, что он тем самым злоупотребил полномочиями. Резолюция рекомендует комитету палаты по этике расследовать действия Шиффа. Как заявил ранее законодателям спецпрокурор Джон Дарэм, спецслужбы США не имели оснований для начала расследования против Трампа о якобы связях с Россией. В мае спецпрокурор Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами, а потому ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией.
https://ria.ru/20230516/rassledovanie-1872126154.html
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сша, россия, дональд трамп, фбр, конгресс сша, адам шифф, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, ФБР, Конгресс США, Адам Шифф, В мире
В конгрессе США осудили законодателя за слова о связях Трампа с Россией
Палата представителей США осудила законодателя Шиффа за слова о связях Трампа с Россией
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением конгрессмена Адама Шиффа за заявления о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией.
Резолюцию приняли с небольшим перевесом за счет республиканского большинства: за проголосовали 213 человек, против - 209 законодателей.
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Шифф на посту главы комитета палаты по разведке заявлял о наличии доказательств, подтверждающих обоснованность претензий к Трампу. Республиканцы сочли, что он тем самым злоупотребил полномочиями. Резолюция рекомендует комитету палаты по этике расследовать действия Шиффа.
Как заявил ранее законодателям спецпрокурор Джон Дарэм, спецслужбы США не имели оснований для начала расследования против Трампа о якобы связях с Россией.
В мае спецпрокурор Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР
не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами, а потому ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией.
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