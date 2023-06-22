https://ria.ru/20230622/titanik-1879707126.html

Найдена внезапная связь жертв "Титаника" с владельцем пропавшего батискафа

Найдена внезапная связь жертв "Титаника" с владельцем пропавшего батискафа - РИА Новости, 22.06.2023

Найдена внезапная связь жертв "Титаника" с владельцем пропавшего батискафа

Жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф "Титан", является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:02

2023-06-22T07:02

2023-06-22T15:19

в мире

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

джеймс кэмерон

сша

атлантический океан

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф "Титан", является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, погибших при крушении "Титаника", пишет The New York Times.Как отмечает издание, супруга владельца батискафа Венди Раш оказалась праправнучкой Штрауса и его жены, "двух самых богатых людей", которые погибли на борту лайнера в 1912 году.Согласно архивным записям, Штраус с супругой были пассажирами первого класса. Выжившие в катастрофе вспоминали, что магнат отказался от места в спасательной шлюпке, так как женщины и дети все еще ждали возможности спастись с тонущего корабля. При этом Ида Штраус, с которой мужчина был в браке на протяжении сорока лет, отказалась оставить своего мужа.Как пишет NYT, этот эпизод был показан в драме "Титаник" Джеймса Кэмерона (1997). Согласно архивам издания, тело Штрауса обнаружили в море примерно через две недели после катастрофы, останки его жены так и не были найдены.Венди Раш является потомком одной из дочерей Штраусов, она вышла замуж за основателя OceanGate в 1986 году.Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника", на борту батискафа, принадлежащего компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879703821.html

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879675843.html

сша

атлантический океан

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в мире, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, джеймс кэмерон, сша, атлантический океан