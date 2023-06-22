https://ria.ru/20230622/titan-1879893560.html

Режиссера "Титаника" шокировало сходство в крушениях лайнера и батискафа

Режиссера "Титаника" шокировало сходство в крушениях лайнера и батискафа - РИА Новости, 22.06.2023

Режиссера "Титаника" шокировало сходство в крушениях лайнера и батискафа

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм "Титаник", в интервью заявил, что был шокирован схожестью в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T23:26

2023-06-22T23:26

2023-06-22T23:26

в мире

сша

франция

джеймс кэмерон

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм "Титаник", в интервью заявил, что был шокирован схожестью в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа "Титан", обломки которого были обнаружены ранее в четверг вблизи корабля. “Я поражен схожестью самой катастрофы "Титаника", где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте”, - заявил он телеканалу ABC News. Кэмерон подчеркнул, что вопросы безопасности и инженерные проблемы должны учитываться в приоритетном порядке при глубоководных погружениях. “Безопасность - это золотой стандарт”, - добавил режиссер. Ранее береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа и проинформировала родственников погибшего при "катастрофическом" взрыве экипажа. По словам представителя службы, аппарат дистанционного управления обнаружил хвостовую часть "Титана" на дне океана в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника", с батискафом "произошел катастрофический направленный внутрь взрыв". Представитель береговой охраны сообщил, что на месте обнаружения обломков продолжат работу глубоководные аппараты для сбора дополнительных данных, сроки продолжения операции не установлены. Участники поисковой операции признают вместе с тем, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложности работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230622/ekipazh-1879888764.html

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Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-22T23:26 true PT0M31S

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в мире, сша, франция, джеймс кэмерон, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа