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Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 22.06.2023 (обновлено: 12:15 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/tekhnika-1879764658.html
Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев
Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2023
Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев
Совет безопасности РФ ведет подсчет военной техники, утраченной Киевом в ходе наступления, сообщил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:02
2023-06-22T12:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
совет безопасности рф
николай патрушев
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Совет безопасности РФ ведет подсчет военной техники, утраченной Киевом в ходе наступления, сообщил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."В соответствии с вашим поручением мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил и получаем информацию от Министерства обороны, от пограничной службы, от департамента военной контрразведки, от Росгвардии. Сравниваем, приводим к общему знаменателю", - сказал Патрушев на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
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вооруженные силы украины, в мире, совет безопасности рф, николай патрушев, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Совет Безопасности РФ, Николай Патрушев, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин
Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев

Патрушев: Совбез ведет подсчет военной техники, утраченной Киевом при наступлении

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Совет безопасности РФ ведет подсчет военной техники, утраченной Киевом в ходе наступления, сообщил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"В соответствии с вашим поручением мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил и получаем информацию от Министерства обороны, от пограничной службы, от департамента военной контрразведки, от Росгвардии. Сравниваем, приводим к общему знаменателю", - сказал Патрушев на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир Путин
 
 
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