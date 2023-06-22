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Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев

Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2023

Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев

Совет безопасности РФ ведет подсчет военной техники, утраченной Киевом в ходе наступления, сообщил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:02

2023-06-22T12:02

2023-06-22T12:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

совет безопасности рф

николай патрушев

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Совет безопасности РФ ведет подсчет военной техники, утраченной Киевом в ходе наступления, сообщил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."В соответствии с вашим поручением мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил и получаем информацию от Министерства обороны, от пограничной службы, от департамента военной контрразведки, от Росгвардии. Сравниваем, приводим к общему знаменателю", - сказал Патрушев на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20221011/operatsiya-1823139062.html

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вооруженные силы украины, в мире, совет безопасности рф, николай патрушев, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин