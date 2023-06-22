https://ria.ru/20230622/tapir-1879740491.html

Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер

Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер - РИА Новости, 22.06.2023

Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер

Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:17

2023-06-22T10:17

2023-06-22T11:11

хорошие новости

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. "Наш равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Оказавшись там, Сью вначале все осмотрела и обнюхала. После этого начала подъедать одуванчики — при всем разнообразии ее питания зимой такого нет. Холодное время года тапир проводит по соседству с Самсоном, в павильоне "Дом жирафа", — рассказали представители зоопарка.Как отмечается, Сью уже 34 года, это солидный возраст для тапира, поэтому чаще всего в вольере ее можно увидеть лежащей в домике. Выходит она в основном на ежедневные ветеринарные тренинги.

https://ria.ru/20230618/olen-1878976958.html

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московский зоопарк, москва, животные