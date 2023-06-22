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Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер - РИА Новости, 22.06.2023
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10:17 22.06.2023 (обновлено: 11:11 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/tapir-1879740491.html
Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер
Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер - РИА Новости, 22.06.2023
Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер
Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:17
2023-06-22T11:11
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животные
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. &quot;Наш равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Оказавшись там, Сью вначале все осмотрела и обнюхала. После этого начала подъедать одуванчики — при всем разнообразии ее питания зимой такого нет. Холодное время года тапир проводит по соседству с Самсоном, в павильоне &quot;Дом жирафа&quot;, — рассказали представители зоопарка.Как отмечается, Сью уже 34 года, это солидный возраст для тапира, поэтому чаще всего в вольере ее можно увидеть лежащей в домике. Выходит она в основном на ежедневные ветеринарные тренинги.
https://ria.ru/20230618/olen-1878976958.html
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московский зоопарк, москва, животные
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Животные
Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер

Равнинный тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер

© Московский зоопарк/TelegramТапир Сью из Московского зоопарка
Тапир Сью из Московского зоопарка
© Московский зоопарк/Telegram
Тапир Сью из Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.
«

"Наш равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Оказавшись там, Сью вначале все осмотрела и обнюхала. После этого начала подъедать одуванчики — при всем разнообразии ее питания зимой такого нет. Холодное время года тапир проводит по соседству с Самсоном, в павильоне "Дом жирафа", — рассказали представители зоопарка.

Как отмечается, Сью уже 34 года, это солидный возраст для тапира, поэтому чаще всего в вольере ее можно увидеть лежащей в домике.
Выходит она в основном на ежедневные ветеринарные тренинги.
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Хорошие новостиМосковский зоопаркМоскваЖивотные
 
 
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