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Российские войска уничтожили 246 танков при попытке наступления ВСУ
Российские войска уничтожили 246 танков при попытке наступления ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
Российские войска уничтожили 246 танков при попытке наступления ВСУ
Российские военные уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 западных, задействованных в ходе попыток наступления Киева, сообщил секретарь Совета... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:47
2023-06-22T12:47
2023-06-22T12:47
специальная военная операция на украине
николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 западных, задействованных в ходе попыток наступления Киева, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил, и поручаем информацию от министерства обороны, Пограничной службы ФСБ, от департамента военной контрразведки ФСБ, от Росгвардии", - сказал Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин. "На сегодняшний день мы владеем следующими данными, что с 4 по 21 июня уничтожены: танков 246 единиц, в том числе западных 13; боевые бронированные машины и бронеавтомобили - 595 единиц, в том числе БМП - 152 единицы, западных - 59, боевые бронированные машины - 443 единицы. Орудия полевой артиллерии и минометы - 279 единиц, из них западных 48", - сказал Патрушев.
РИА Новости
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николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили 246 танков при попытке наступления ВСУ
Патрушев рассказал, что среди 246 уничтоженных танков ВСУ оказались 13 западных