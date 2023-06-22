https://ria.ru/20230622/tanki-1879779150.html

Российские войска уничтожили 246 танков при попытке наступления ВСУ

Российские войска уничтожили 246 танков при попытке наступления ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023

Российские войска уничтожили 246 танков при попытке наступления ВСУ

Российские военные уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 западных, задействованных в ходе попыток наступления Киева, сообщил секретарь Совета... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:47

2023-06-22T12:47

2023-06-22T12:47

специальная военная операция на украине

николай патрушев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 западных, задействованных в ходе попыток наступления Киева, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил, и поручаем информацию от министерства обороны, Пограничной службы ФСБ, от департамента военной контрразведки ФСБ, от Росгвардии", - сказал Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин. "На сегодняшний день мы владеем следующими данными, что с 4 по 21 июня уничтожены: танков 246 единиц, в том числе западных 13; боевые бронированные машины и бронеавтомобили - 595 единиц, в том числе БМП - 152 единицы, западных - 59, боевые бронированные машины - 443 единицы. Орудия полевой артиллерии и минометы - 279 единиц, из них западных 48", - сказал Патрушев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф