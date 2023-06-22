https://ria.ru/20230622/svalki-1879826276.html

В Нижегородской области ликвидируют опасные свалки

В Нижегородской области ликвидируют опасные свалки - РИА Новости, 22.06.2023

В Нижегородской области ликвидируют опасные свалки

Ряд опасных объектов с отходами химической и нефтехимической промышленности планируют ликвидировать в Нижегородской области в рамках федерального проекта... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:15

2023-06-22T16:15

2023-06-22T16:17

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нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Ряд опасных объектов с отходами химической и нефтехимической промышленности планируют ликвидировать в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", сообщает пресс-служба правительства региона. Для включения в проект "Генеральная уборка" национального проекта "Экология" правительством региона заявлено 14 наиболее опасных объектов. На разработку проектно-сметной документации по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в региональном бюджете предусмотрены средства в сумме более 200 миллионов рублей. "Наша задача – разработать наиболее эффективные как с экологической, так и с экономической точки зрения технические решения по ликвидации объектов. Чем выше готовность, тем скорее можно приступать к работе. Именно реальных результатов ждут люди в сфере экологии", - приводятся в сообщении слова Никитина. Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров на экологическом съезде в Байкальске рассказал, что для включения в федеральный проект "Генеральная уборка" от региона заявлены объекты с накопленными промышленными отходами химической и нефтехимической промышленности. Так, это нефтеямы в Балахне с жидкими отходами 3-4-го класса опасности площадью 4 гектара и свалка промышленных отходов от бывшей нефтебазы в Павлове, где на участке площадью более 14 гектаров размещено 14 тысяч бочек с отходами 2-4-го класса опасности. Сложным объектом является пруд-накопитель кислых гудронов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, который представляет собой гидротехническое сооружение площадью 2,2 гектара, площадь загрязненных земель составляет почти 6 гектаров. Кроме того, существует полигон промышленных отходов "Корунд" площадью около 50 гектаров. Также к числу сложных объектов относятся пруды-накопители в Балахнинском округе, где складировали отходы нефтехимического производства от процесса сернокислой очистки масел – кислых гудронов. По всем объектам идет разработка технических решений. "Федеральный проект "Чистая страна", несомненно, стал прорывным в вопросах ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Нижегородская область обладает в этой сфере огромным опытом и компетенциями, что позволило нам вплотную подойти к решению вопросов ликвидации наиболее сложных и опасных объектов экологического ущерба", - отметил Егоров. Министр подчеркнул, что для этих целей принято решение о создании при Минэкологии Нижегородской области научно-технического совета. Основная его задача – вырабатывать рекомендации по техническим решениям ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. В состав совета вошли не только представители ведущих нижегородских вузов, но и ученые из других регионов, академики РАН.

https://ria.ru/20230306/musor-1856147564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижегородская область, глеб никитин, байкальск, балахна