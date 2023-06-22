Рейтинг@Mail.ru
Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ssory-1879698944.html
Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос
Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос - РИА Новости, 22.06.2023
Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос
Инициаторами ссор из-за денег в российских семьях чаще становятся женщины, причем по сравнению с позапрошлым годом они стали делать это чаще, показало... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:32
2023-06-22T03:32
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_57b324ad30249393b848b7b71960d03c.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Инициаторами ссор из-за денег в российских семьях чаще становятся женщины, причем по сравнению с позапрошлым годом они стали делать это чаще, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. "Инициаторами конфликтов из-за нехватки денег чаще становится прекрасный пол: о том, что в их недавнем споре было именно так, сообщил 41% женщин и 47% мужчин. Признающих за собой разжигание ссор на финансовую тему вдвое больше среди женщин-добытчиц, чем среди женщин, зарабатывающих меньше мужа (61% против 30%). Мужчины с меньшим, чем у супруги, доходом обвиняют в этом свою вторую половину чаще других (55%)", - показал опрос 3000 респондентов. "По сравнению с ковидным 2021 годом представительницы прекрасного пола стали чуть чаще называть себя инициаторами конфликтов из-за денег - этот показатель вырос на 3 процентных пункта", - также узнали авторы исследования. О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 48% представителей сильного пола и 46% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 16% мужчин и 12% представительниц прекрасного пола. Каждая четвертая женщина и 29% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 45% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 35% девушек-добытчиц. Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько муж (20%), и мужчины с более высоким доходом (25%).
https://ria.ru/20230609/morozhenoe-1877131437.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_80c852551e9a0a0d0176cd31348f5e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос

SuperJob: в российских семьях женщины стали чаще становиться инициаторами ссор из-за денег

© iStock.com / PROMT8Девушка считает прибыль с помощью калькулятора
Девушка считает прибыль с помощью калькулятора - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает прибыль с помощью калькулятора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Инициаторами ссор из-за денег в российских семьях чаще становятся женщины, причем по сравнению с позапрошлым годом они стали делать это чаще, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.
«
"Инициаторами конфликтов из-за нехватки денег чаще становится прекрасный пол: о том, что в их недавнем споре было именно так, сообщил 41% женщин и 47% мужчин. Признающих за собой разжигание ссор на финансовую тему вдвое больше среди женщин-добытчиц, чем среди женщин, зарабатывающих меньше мужа (61% против 30%). Мужчины с меньшим, чем у супруги, доходом обвиняют в этом свою вторую половину чаще других (55%)", - показал опрос 3000 респондентов.
"По сравнению с ковидным 2021 годом представительницы прекрасного пола стали чуть чаще называть себя инициаторами конфликтов из-за денег - этот показатель вырос на 3 процентных пункта", - также узнали авторы исследования.
О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 48% представителей сильного пола и 46% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 16% мужчин и 12% представительниц прекрасного пола.
Каждая четвертая женщина и 29% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 45% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 35% девушек-добытчиц. Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько муж (20%), и мужчины с более высоким доходом (25%).
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Исследование показало, кто больше любит мороженое
9 июня, 09:23
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала