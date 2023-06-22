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Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос
Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос - РИА Новости, 22.06.2023
Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос
Инициаторами ссор из-за денег в российских семьях чаще становятся женщины, причем по сравнению с позапрошлым годом они стали делать это чаще, показало... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:32
2023-06-22T03:32
2023-06-22T03:32
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Инициаторами ссор из-за денег в российских семьях чаще становятся женщины, причем по сравнению с позапрошлым годом они стали делать это чаще, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. "Инициаторами конфликтов из-за нехватки денег чаще становится прекрасный пол: о том, что в их недавнем споре было именно так, сообщил 41% женщин и 47% мужчин. Признающих за собой разжигание ссор на финансовую тему вдвое больше среди женщин-добытчиц, чем среди женщин, зарабатывающих меньше мужа (61% против 30%). Мужчины с меньшим, чем у супруги, доходом обвиняют в этом свою вторую половину чаще других (55%)", - показал опрос 3000 респондентов. "По сравнению с ковидным 2021 годом представительницы прекрасного пола стали чуть чаще называть себя инициаторами конфликтов из-за денег - этот показатель вырос на 3 процентных пункта", - также узнали авторы исследования. О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 48% представителей сильного пола и 46% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 16% мужчин и 12% представительниц прекрасного пола. Каждая четвертая женщина и 29% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 45% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 35% девушек-добытчиц. Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько муж (20%), и мужчины с более высоким доходом (25%).
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общество
Россиянки стали чаще ссориться с мужьями из-за денег, показал опрос
SuperJob: в российских семьях женщины стали чаще становиться инициаторами ссор из-за денег
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Инициаторами ссор из-за денег в российских семьях чаще становятся женщины, причем по сравнению с позапрошлым годом они стали делать это чаще, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.
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"Инициаторами конфликтов из-за нехватки денег чаще становится прекрасный пол: о том, что в их недавнем споре было именно так, сообщил 41% женщин и 47% мужчин. Признающих за собой разжигание ссор на финансовую тему вдвое больше среди женщин-добытчиц, чем среди женщин, зарабатывающих меньше мужа (61% против 30%). Мужчины с меньшим, чем у супруги, доходом обвиняют в этом свою вторую половину чаще других (55%)", - показал опрос 3000 респондентов.
"По сравнению с ковидным 2021 годом представительницы прекрасного пола стали чуть чаще называть себя инициаторами конфликтов из-за денег - этот показатель вырос на 3 процентных пункта", - также узнали авторы исследования.
О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 48% представителей сильного пола и 46% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 16% мужчин и 12% представительниц прекрасного пола.
Каждая четвертая женщина и 29% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 45% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 35% девушек-добытчиц. Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько муж (20%), и мужчины с более высоким доходом (25%).
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