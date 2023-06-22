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США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере - РИА Новости, 22.06.2023
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00:47 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ssha-1879692612.html
США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере
США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере - РИА Новости, 22.06.2023
США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере
Министерства обороны США и Индии запустили совместный проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:47
2023-06-22T00:47
сша
индия
джон кирби
нарендра моди
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Министерства обороны США и Индии запустили совместный проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, заявили в Пентагоне. "Министерство обороны США и министерство обороны Индии запустили индийско-американскую экосистему по ускорению в обороне (INDUS-X)... которая активизирует нашу кооперацию в оборонной промышленности и раскроет новые инновации в технологиях и производстве", - говорится в сообщении ведомства. Проект направлен на создание новых рабочих мест в обоих государствах, "продвижение мира, безопасности и процветания" и "снабжение вооруженных сил двух стран необходимыми мощностями". Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ходе визита в страну премьер-министра Индии Нарендры Моди намерены достаточно внимания уделить развитию сотрудничества двух стран в военной сфере.
https://ria.ru/20230620/indiya-1879268802.html
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сша, индия, джон кирби, нарендра моди, министерство обороны сша, в мире
США, Индия, Джон Кирби, Нарендра Моди, Министерство обороны США, В мире
США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере

США и Индия запустили проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере

© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of StaffВоенные США у здания Пентагона
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Военные США у здания Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Министерства обороны США и Индии запустили совместный проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, заявили в Пентагоне.
«
"Министерство обороны США и министерство обороны Индии запустили индийско-американскую экосистему по ускорению в обороне (INDUS-X)... которая активизирует нашу кооперацию в оборонной промышленности и раскроет новые инновации в технологиях и производстве", - говорится в сообщении ведомства.
Проект направлен на создание новых рабочих мест в обоих государствах, "продвижение мира, безопасности и процветания" и "снабжение вооруженных сил двух стран необходимыми мощностями".
Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ходе визита в страну премьер-министра Индии Нарендры Моди намерены достаточно внимания уделить развитию сотрудничества двух стран в военной сфере.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Премьер Индии заявил, что его визит в США укрепит связи двух стран
20 июня, 06:38
 
СШАИндияДжон КирбиНарендра МодиМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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