https://ria.ru/20230622/ssha-1879692612.html

США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере

США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере - РИА Новости, 22.06.2023

США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере

Министерства обороны США и Индии запустили совместный проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T00:47

2023-06-22T00:47

2023-06-22T00:47

сша

индия

джон кирби

нарендра моди

министерство обороны сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129756/07/1297560747_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_389d7b53738419245f829e5050f963ab.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Министерства обороны США и Индии запустили совместный проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, заявили в Пентагоне. "Министерство обороны США и министерство обороны Индии запустили индийско-американскую экосистему по ускорению в обороне (INDUS-X)... которая активизирует нашу кооперацию в оборонной промышленности и раскроет новые инновации в технологиях и производстве", - говорится в сообщении ведомства. Проект направлен на создание новых рабочих мест в обоих государствах, "продвижение мира, безопасности и процветания" и "снабжение вооруженных сил двух стран необходимыми мощностями". Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ходе визита в страну премьер-министра Индии Нарендры Моди намерены достаточно внимания уделить развитию сотрудничества двух стран в военной сфере.

https://ria.ru/20230620/indiya-1879268802.html

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, индия, джон кирби, нарендра моди, министерство обороны сша, в мире