https://ria.ru/20230622/srok-1879827895.html
Двум соучастникам по делу Блиновской дали по три года
Двум соучастникам по делу Блиновской дали по три года - РИА Новости, 22.06.2023
Двум соучастникам по делу Блиновской дали по три года
В Ярославле за создание крупной площадки по обналичиванию денег на три года лишения свободы условно осуждены мужчина и женщина, работавшие с блогером Еленой... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:18
2023-06-22T16:18
2023-06-22T16:43
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. В Ярославле за создание крупной площадки по обналичиванию денег на три года лишения свободы условно осуждены мужчина и женщина, работавшие с блогером Еленой Блиновской."Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей", - сообщает УФСБ по Ярославской области в распространенном в четверг релизе.Отмечается, что, согласно материалам дела, общий оборот "незаконного банка" составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлеченного дохода - от 18 миллионов рублей.По приговору суда они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к лишению свободы на три года. В УФСБ уточнили, что срок условный."Обнальщики работали с Блиновской", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.На Блиновскую заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, "королева марафонов" находится под домашним арестом. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
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ярославль, елена блиновская, ярославская область, россия, происшествия
Ярославль, Елена Блиновская, Ярославская область, Россия, Происшествия
Двум соучастникам по делу Блиновской дали по три года
В Ярославле мужчине и женщине дали по три года за соучастие по делу Блиновской
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. В Ярославле за создание крупной площадки по обналичиванию денег на три года лишения свободы условно осуждены мужчина и женщина, работавшие с блогером Еленой Блиновской.
"Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России
по Ярославской области
признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей", - сообщает УФСБ по Ярославской области в распространенном в четверг релизе.
Отмечается, что, согласно материалам дела, общий оборот "незаконного банка" составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлеченного дохода - от 18 миллионов рублей.
По приговору суда они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к лишению свободы на три года. В УФСБ уточнили, что срок условный.
"Обнальщики работали с Блиновской", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
На Блиновскую заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, "королева марафонов" находится под домашним арестом. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
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