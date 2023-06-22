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Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879863973.html
Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области
Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2023
Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области
Новая атака украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, предпринятая в четверг, отбита, противник не смог вклиниться в линию российской... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:45
2023-06-22T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
киев
владимир путин
владимир рогов
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Новая атака украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, предпринятая в четверг, отбита, противник не смог вклиниться в линию российской обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он же заявлял, что ВСУ на немецких танках Leopard пошли в атаку в 4.00 22 июня, на протяжении нескольких часов шли интенсивные бои. "Ситуация находится под контролем. Наши военные, несмотря на многочасовые атаки, сдержали натиск противника и достойно держат оборону. Расчет противника вклиниться в линию нашей обороны провалился. Очередная волна захлебнулась. Украинские боевики отступили", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска продолжают нести большие потери, а используемая ими западная военная техника - "хорошо гореть". Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Сейчас же, по словам главы государства, наблюдается "определенное затишье". Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинформировал в четверг, что потери Киева в ходе наступления превысили 13 тысяч военных и 240 танков, в том числе 13 танков западного образца.
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в мире, россия, запорожская область, киев, владимир путин, владимир рогов, нато, вооруженные силы украины, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Киев, Владимир Путин, Владимир Рогов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Николай Патрушев
Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области

Рогов: российские войска отбили атаку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Новая атака украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, предпринятая в четверг, отбита, противник не смог вклиниться в линию российской обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он же заявлял, что ВСУ на немецких танках Leopard пошли в атаку в 4.00 22 июня, на протяжении нескольких часов шли интенсивные бои.
"Ситуация находится под контролем. Наши военные, несмотря на многочасовые атаки, сдержали натиск противника и достойно держат оборону. Расчет противника вклиниться в линию нашей обороны провалился. Очередная волна захлебнулась. Украинские боевики отступили", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска продолжают нести большие потери, а используемая ими западная военная техника - "хорошо гореть".
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Сейчас же, по словам главы государства, наблюдается "определенное затишье".
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинформировал в четверг, что потери Киева в ходе наступления превысили 13 тысяч военных и 240 танков, в том числе 13 танков западного образца.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьКиевВладимир ПутинВладимир РоговНАТОВооруженные силы УкраиныНиколай Патрушев
 
 
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