Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области
Рогов: российские войска отбили атаку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Новая атака украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, предпринятая в четверг, отбита, противник не смог вклиниться в линию российской обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он же заявлял, что ВСУ на немецких танках Leopard пошли в атаку в 4.00 22 июня, на протяжении нескольких часов шли интенсивные бои.
"Ситуация находится под контролем. Наши военные, несмотря на многочасовые атаки, сдержали натиск противника и достойно держат оборону. Расчет противника вклиниться в линию нашей обороны провалился. Очередная волна захлебнулась. Украинские боевики отступили", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска продолжают нести большие потери, а используемая ими западная военная техника - "хорошо гореть".
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Сейчас же, по словам главы государства, наблюдается "определенное затишье".
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинформировал в четверг, что потери Киева в ходе наступления превысили 13 тысяч военных и 240 танков, в том числе 13 танков западного образца.