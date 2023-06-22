https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879863973.html

Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области

Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2023

Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области

Новая атака украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, предпринятая в четверг, отбита, противник не смог вклиниться в линию российской... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:45

2023-06-22T18:45

2023-06-22T18:45

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Новая атака украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, предпринятая в четверг, отбита, противник не смог вклиниться в линию российской обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он же заявлял, что ВСУ на немецких танках Leopard пошли в атаку в 4.00 22 июня, на протяжении нескольких часов шли интенсивные бои. "Ситуация находится под контролем. Наши военные, несмотря на многочасовые атаки, сдержали натиск противника и достойно держат оборону. Расчет противника вклиниться в линию нашей обороны провалился. Очередная волна захлебнулась. Украинские боевики отступили", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска продолжают нести большие потери, а используемая ими западная военная техника - "хорошо гореть". Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Сейчас же, по словам главы государства, наблюдается "определенное затишье". Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинформировал в четверг, что потери Киева в ходе наступления превысили 13 тысяч военных и 240 танков, в том числе 13 танков западного образца.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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