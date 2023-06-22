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Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев - РИА Новости, 22.06.2023
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Надежные люди
 
14:16 22.06.2023 (обновлено: 14:22 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879798473.html
Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев
Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев - РИА Новости, 22.06.2023
Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев
Штаб Захара Прилепина доставил из Москвы в Нижний Новгород 50 тактических рюкзаков для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба штаба. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:16
2023-06-22T14:22
надежные люди
нижегородская область
москва
нижний новгород
глеб никитин
захар прилепин
сергей ломакин
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Штаб Захара Прилепина доставил из Москвы в Нижний Новгород 50 тактических рюкзаков для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба штаба. "В каждый рюкзак входят очки, перчатки, налокотники, термобелье, плащ-палатка, спальный мешок, карабины, жгуты и аптечки, окопные свечи. Рюкзаки будут переданы нижегородским добровольцам, которые приняли решение заключить контракт с министерством обороны РФ и отправиться для выполнения задач в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что это первая доставка рюкзаков от штаба Захара Прилепина для Нижегородской области. Она положит начало большой постоянной работе по совместному комплектованию бойцов, которые принимают решение отправиться в зону СВО. "Мы знаем, что Нижегородская область и лично глава региона Глеб Никитин бросили максимальные силы на поддержку СВО. Проводится постоянная работа по подбору и комплектованию бойцов, чтобы обеспечить их всем качественным и необходимым. Когда узнали об инициативе губернатора, решили присоединиться к ней", - приводятся в сообщении слова и.о. руководителя московского штаба Захара Прилепина Сергея Ломакина. Ранее сообщалось, что в конце сентября 2022 года по инициативе губернатора Нижегородской области в регионе начали собирать первые рюкзаки для мобилизованных нижегородцев. Решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости было принято в рамках комиссии по мобилизации. Акцент был сделан на экипировке, важной для личного комфорта. В дополнительный набор включены пенки, шапки, перчатки, носки, сухпайки, аптечки и другие предметы первой необходимости. Следующим шагом стало формирование подобных рюкзаков и для добровольцев, отправляющихся на службу по контракту.
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нижегородская область, москва, нижний новгород, глеб никитин, захар прилепин, сергей ломакин, общество
Надежные люди, Нижегородская область, Москва, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Захар Прилепин, Сергей Ломакин, Общество
Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев

Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для нижегородских добровольцев

© Фото : Штаб Захара ПрилепинаТактические рюкзаки и вещи первой необходимости для добровольцев от Штаба Захара Прилепина
Тактические рюкзаки и вещи первой необходимости для добровольцев от Штаба Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Штаб Захара Прилепина
Тактические рюкзаки и вещи первой необходимости для добровольцев от Штаба Захара Прилепина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Штаб Захара Прилепина доставил из Москвы в Нижний Новгород 50 тактических рюкзаков для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба штаба.
"В каждый рюкзак входят очки, перчатки, налокотники, термобелье, плащ-палатка, спальный мешок, карабины, жгуты и аптечки, окопные свечи. Рюкзаки будут переданы нижегородским добровольцам, которые приняли решение заключить контракт с министерством обороны РФ и отправиться для выполнения задач в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первая доставка рюкзаков от штаба Захара Прилепина для Нижегородской области. Она положит начало большой постоянной работе по совместному комплектованию бойцов, которые принимают решение отправиться в зону СВО.
"Мы знаем, что Нижегородская область и лично глава региона Глеб Никитин бросили максимальные силы на поддержку СВО. Проводится постоянная работа по подбору и комплектованию бойцов, чтобы обеспечить их всем качественным и необходимым. Когда узнали об инициативе губернатора, решили присоединиться к ней", - приводятся в сообщении слова и.о. руководителя московского штаба Захара Прилепина Сергея Ломакина.
Ранее сообщалось, что в конце сентября 2022 года по инициативе губернатора Нижегородской области в регионе начали собирать первые рюкзаки для мобилизованных нижегородцев. Решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости было принято в рамках комиссии по мобилизации. Акцент был сделан на экипировке, важной для личного комфорта. В дополнительный набор включены пенки, шапки, перчатки, носки, сухпайки, аптечки и другие предметы первой необходимости. Следующим шагом стало формирование подобных рюкзаков и для добровольцев, отправляющихся на службу по контракту.
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Надежные людиНижегородская областьМоскваНижний НовгородГлеб НикитинЗахар ПрилепинСергей ЛомакинОбщество
 
 
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