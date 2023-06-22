Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев
Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для нижегородских добровольцев
© Фото : Штаб Захара ПрилепинаТактические рюкзаки и вещи первой необходимости для добровольцев от Штаба Захара Прилепина
Тактические рюкзаки и вещи первой необходимости для добровольцев от Штаба Захара Прилепина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Штаб Захара Прилепина доставил из Москвы в Нижний Новгород 50 тактических рюкзаков для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба штаба.
"В каждый рюкзак входят очки, перчатки, налокотники, термобелье, плащ-палатка, спальный мешок, карабины, жгуты и аптечки, окопные свечи. Рюкзаки будут переданы нижегородским добровольцам, которые приняли решение заключить контракт с министерством обороны РФ и отправиться для выполнения задач в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первая доставка рюкзаков от штаба Захара Прилепина для Нижегородской области. Она положит начало большой постоянной работе по совместному комплектованию бойцов, которые принимают решение отправиться в зону СВО.
"Мы знаем, что Нижегородская область и лично глава региона Глеб Никитин бросили максимальные силы на поддержку СВО. Проводится постоянная работа по подбору и комплектованию бойцов, чтобы обеспечить их всем качественным и необходимым. Когда узнали об инициативе губернатора, решили присоединиться к ней", - приводятся в сообщении слова и.о. руководителя московского штаба Захара Прилепина Сергея Ломакина.
Ранее сообщалось, что в конце сентября 2022 года по инициативе губернатора Нижегородской области в регионе начали собирать первые рюкзаки для мобилизованных нижегородцев. Решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости было принято в рамках комиссии по мобилизации. Акцент был сделан на экипировке, важной для личного комфорта. В дополнительный набор включены пенки, шапки, перчатки, носки, сухпайки, аптечки и другие предметы первой необходимости. Следующим шагом стало формирование подобных рюкзаков и для добровольцев, отправляющихся на службу по контракту.