https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879798473.html

Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев

Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев - РИА Новости, 22.06.2023

Штаб Захара Прилепина подготовил 50 тактических рюкзаков для добровольцев

Штаб Захара Прилепина доставил из Москвы в Нижний Новгород 50 тактических рюкзаков для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба штаба. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:16

2023-06-22T14:16

2023-06-22T14:22

надежные люди

нижегородская область

москва

нижний новгород

глеб никитин

захар прилепин

сергей ломакин

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Штаб Захара Прилепина доставил из Москвы в Нижний Новгород 50 тактических рюкзаков для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба штаба. "В каждый рюкзак входят очки, перчатки, налокотники, термобелье, плащ-палатка, спальный мешок, карабины, жгуты и аптечки, окопные свечи. Рюкзаки будут переданы нижегородским добровольцам, которые приняли решение заключить контракт с министерством обороны РФ и отправиться для выполнения задач в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что это первая доставка рюкзаков от штаба Захара Прилепина для Нижегородской области. Она положит начало большой постоянной работе по совместному комплектованию бойцов, которые принимают решение отправиться в зону СВО. "Мы знаем, что Нижегородская область и лично глава региона Глеб Никитин бросили максимальные силы на поддержку СВО. Проводится постоянная работа по подбору и комплектованию бойцов, чтобы обеспечить их всем качественным и необходимым. Когда узнали об инициативе губернатора, решили присоединиться к ней", - приводятся в сообщении слова и.о. руководителя московского штаба Захара Прилепина Сергея Ломакина. Ранее сообщалось, что в конце сентября 2022 года по инициативе губернатора Нижегородской области в регионе начали собирать первые рюкзаки для мобилизованных нижегородцев. Решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости было принято в рамках комиссии по мобилизации. Акцент был сделан на экипировке, важной для личного комфорта. В дополнительный набор включены пенки, шапки, перчатки, носки, сухпайки, аптечки и другие предметы первой необходимости. Следующим шагом стало формирование подобных рюкзаков и для добровольцев, отправляющихся на службу по контракту.

https://ria.ru/20230622/pomosch-1879755323.html

нижегородская область

москва

нижний новгород

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нижегородская область, москва, нижний новгород, глеб никитин, захар прилепин, сергей ломакин, общество