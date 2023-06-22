https://ria.ru/20230622/sovbez-1879763820.html

Путин на Совбезе предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации

Путин на Совбезе предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.06.2023

Путин на Совбезе предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в зоне СВО. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:57

2023-06-22T11:57

2023-06-22T12:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в зоне СВО."Мы сегодня будем обсуждать вопросы, связанные с мерами повышения эффективности работы с нашими основными партнерами и по ОДКБ, и по ЕврАзЭС, много произошло событий за последнее время. Так или иначе почти все мы принимали участие во встречах с нашими коллегами, союзниками, наметили определенные вещи, связанные с развитием наших отношений. Вот сегодня об этом обо всем поговорим", - сказал Путин."Но, прежде всего, мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, самых важных на сегодняшний день - это с ситуации в зоне проведения специальной военной операции", - подчеркнул президент."Сергей Кужугетович, как ситуация в зоне боевых действий?" - поинтересовался глава государства на совещании с членами Совбеза РФ.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, владимир путин, совет безопасности рф