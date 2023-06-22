https://ria.ru/20230622/sovbez-1879763820.html
Путин на Совбезе предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации
Путин на Совбезе предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.06.2023
Путин на Совбезе предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в зоне СВО. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:57
2023-06-22T11:57
2023-06-22T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир путин
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в зоне СВО."Мы сегодня будем обсуждать вопросы, связанные с мерами повышения эффективности работы с нашими основными партнерами и по ОДКБ, и по ЕврАзЭС, много произошло событий за последнее время. Так или иначе почти все мы принимали участие во встречах с нашими коллегами, союзниками, наметили определенные вещи, связанные с развитием наших отношений. Вот сегодня об этом обо всем поговорим", - сказал Путин."Но, прежде всего, мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, самых важных на сегодняшний день - это с ситуации в зоне проведения специальной военной операции", - подчеркнул президент."Сергей Кужугетович, как ситуация в зоне боевых действий?" - поинтересовался глава государства на совещании с членами Совбеза РФ.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_1bdf1fc4a90c88be8fa4b8bd11a52df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, владимир путин, совет безопасности рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин на Совбезе предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации
Путин на Совбезе попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в зоне СВО.
"Мы сегодня будем обсуждать вопросы, связанные с мерами повышения эффективности работы с нашими основными партнерами и по ОДКБ, и по ЕврАзЭС, много произошло событий за последнее время. Так или иначе почти все мы принимали участие во встречах с нашими коллегами, союзниками, наметили определенные вещи, связанные с развитием наших отношений. Вот сегодня об этом обо всем поговорим", - сказал Путин.
«
"Но, прежде всего, мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, самых важных на сегодняшний день - это с ситуации в зоне проведения специальной военной операции", - подчеркнул президент.
"Сергей Кужугетович, как ситуация в зоне боевых действий?" - поинтересовался глава государства на совещании с членами Совбеза РФ.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.