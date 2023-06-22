https://ria.ru/20230622/solntsepek-1879708352.html

Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении

Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении - РИА Новости, 22.06.2023

Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении

В распоряжении РИА Новости оказались кадры применения вооруженными силами России тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на донецком направлении. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:16

2023-06-22T07:16

2023-06-22T09:19

специальная военная операция на украине

россия

волновахский район

донецкая народная республика

тос-1а "солнцепек"

тос-1 «буратино»

в мире

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ДОНЕЦК, 22 июня - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры применения вооруженными силами России тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на донецком направлении. На кадрах можно наблюдать поражение термобарическими снарядами позиций украинских войск. Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной. На донецком направлении успешно отражены десять атак противника в различных районах, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20230622/grad-1879704148.html

россия

волновахский район

донецкая народная республика

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Удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ Удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ 2023-06-22T07:16 true PT1M09S

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россия, волновахский район, донецкая народная республика, тос-1а "солнцепек", тос-1 «буратино», в мире