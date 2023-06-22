https://ria.ru/20230622/solntsepek-1879708352.html
Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении
Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении - РИА Новости, 22.06.2023
Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении
В распоряжении РИА Новости оказались кадры применения вооруженными силами России тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на донецком направлении. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:16
2023-06-22T07:16
2023-06-22T09:19
специальная военная операция на украине
россия
волновахский район
донецкая народная республика
тос-1а "солнцепек"
тос-1 «буратино»
в мире
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ДОНЕЦК, 22 июня - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры применения вооруженными силами России тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на донецком направлении. На кадрах можно наблюдать поражение термобарическими снарядами позиций украинских войск. Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной. На донецком направлении успешно отражены десять атак противника в различных районах, заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20230622/grad-1879704148.html
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Удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ
Удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ
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россия, волновахский район, донецкая народная республика, тос-1а "солнцепек", тос-1 «буратино», в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-1 «Буратино», В мире
Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении
Опубликованы кадры работы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на Донецком направлении