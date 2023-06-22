Рейтинг@Mail.ru
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/snaryady-1879831333.html
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов - РИА Новости, 22.06.2023
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов
США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне образовавшейся их нехватки из-за поставок Украине, заявил начальник отдела закупок... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:31
2023-06-22T16:31
в мире
сша
lockheed martin
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне образовавшейся их нехватки из-за поставок Украине, заявил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal. По его словам, сейчас США производят 24 тысячи снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 тысячами до начала российской спецоперации. Буш заявляет, что к 2025 году США хотят нарастить производство до 70-80 тысяч боеприпасов в месяц. "Мы на очень быстром пути к достижению действительно высоких цифр", - сказал Буш. Говоря о поставках Киеву, Буш заверил, что запасы снарядов не закончатся. Газета отмечает, что сейчас наиболее насущной проблемой является увеличение поставок боеприпасов Киеву, который истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить. Руководители оборонных предприятий, собравшиеся на встречу в Париже, заявляют, что западным компаниям сложно быстро нарастить производство ракет для ПВО и снарядов для РСЗО. Например, оборонный гигант американская компания Lockheed Martin полагает, что понадобится от 1,5 до 2 лет, чтобы все линии производства снарядов заработали на полную мощность. С такими же сложностями сталкиваются и европейские компании.
https://ria.ru/20230316/snaryady-1858210304.html
https://ria.ru/20230503/snaryad-1869405146.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, lockheed martin , украина
В мире, США, Lockheed Martin , Украина
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов

WSJ: США увеличили производство артснарядов на фоне их нехватки из-за поставок Украине

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды
155-мм гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне образовавшейся их нехватки из-за поставок Украине, заявил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal.
По его словам, сейчас США производят 24 тысячи снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 тысячами до начала российской спецоперации. Буш заявляет, что к 2025 году США хотят нарастить производство до 70-80 тысяч боеприпасов в месяц.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды
16 марта, 09:49
"Мы на очень быстром пути к достижению действительно высоких цифр", - сказал Буш.
Говоря о поставках Киеву, Буш заверил, что запасы снарядов не закончатся.
Газета отмечает, что сейчас наиболее насущной проблемой является увеличение поставок боеприпасов Киеву, который истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить. Руководители оборонных предприятий, собравшиеся на встречу в Париже, заявляют, что западным компаниям сложно быстро нарастить производство ракет для ПВО и снарядов для РСЗО. Например, оборонный гигант американская компания Lockheed Martin полагает, что понадобится от 1,5 до 2 лет, чтобы все линии производства снарядов заработали на полную мощность. С такими же сложностями сталкиваются и европейские компании.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
ЕС за год поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов
3 мая, 13:55
 
В миреСШАLockheed MartinУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала