https://ria.ru/20230622/snaryady-1879831333.html
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов - РИА Новости, 22.06.2023
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов
США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне образовавшейся их нехватки из-за поставок Украине, заявил начальник отдела закупок... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:31
2023-06-22T16:31
2023-06-22T16:31
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне образовавшейся их нехватки из-за поставок Украине, заявил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal. По его словам, сейчас США производят 24 тысячи снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 тысячами до начала российской спецоперации. Буш заявляет, что к 2025 году США хотят нарастить производство до 70-80 тысяч боеприпасов в месяц. "Мы на очень быстром пути к достижению действительно высоких цифр", - сказал Буш. Говоря о поставках Киеву, Буш заверил, что запасы снарядов не закончатся. Газета отмечает, что сейчас наиболее насущной проблемой является увеличение поставок боеприпасов Киеву, который истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить. Руководители оборонных предприятий, собравшиеся на встречу в Париже, заявляют, что западным компаниям сложно быстро нарастить производство ракет для ПВО и снарядов для РСЗО. Например, оборонный гигант американская компания Lockheed Martin полагает, что понадобится от 1,5 до 2 лет, чтобы все линии производства снарядов заработали на полную мощность. С такими же сложностями сталкиваются и европейские компании.
https://ria.ru/20230316/snaryady-1858210304.html
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в мире, сша, lockheed martin , украина
В мире, США, Lockheed Martin , Украина
США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов
WSJ: США увеличили производство артснарядов на фоне их нехватки из-за поставок Украине