https://ria.ru/20230622/snaryady-1879831333.html

США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов

США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов - РИА Новости, 22.06.2023

США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов

США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне образовавшейся их нехватки из-за поставок Украине, заявил начальник отдела закупок... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:31

2023-06-22T16:31

2023-06-22T16:31

в мире

сша

lockheed martin

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне образовавшейся их нехватки из-за поставок Украине, заявил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal. По его словам, сейчас США производят 24 тысячи снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 тысячами до начала российской спецоперации. Буш заявляет, что к 2025 году США хотят нарастить производство до 70-80 тысяч боеприпасов в месяц. "Мы на очень быстром пути к достижению действительно высоких цифр", - сказал Буш. Говоря о поставках Киеву, Буш заверил, что запасы снарядов не закончатся. Газета отмечает, что сейчас наиболее насущной проблемой является увеличение поставок боеприпасов Киеву, который истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить. Руководители оборонных предприятий, собравшиеся на встречу в Париже, заявляют, что западным компаниям сложно быстро нарастить производство ракет для ПВО и снарядов для РСЗО. Например, оборонный гигант американская компания Lockheed Martin полагает, что понадобится от 1,5 до 2 лет, чтобы все линии производства снарядов заработали на полную мощность. С такими же сложностями сталкиваются и европейские компании.

https://ria.ru/20230316/snaryady-1858210304.html

https://ria.ru/20230503/snaryad-1869405146.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, lockheed martin , украина