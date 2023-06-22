Рейтинг@Mail.ru
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 22.06.2023 (обновлено: 11:26 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/shvetsiya-1879746793.html
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам"
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.06.2023
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам"
Некоторые материалы, касающиеся расследования терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Швеции. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:48
2023-06-22T11:26
швеция
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bf491898618ff29844ddb1637ff84b2.jpg
ЦЮРИХ, 22 июн — РИА Новости. Некоторые материалы, касающиеся расследования терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Швеции."Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части должны остаться конфиденциальными", — пояснили там.Если же расследование прекратят, то никакие материалы публиковаться не будут, но каждый сможет запросить их через суд, полицию или прокурора, добавили в ведомстве.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования и не исключают целенаправленной диверсии. На прошлой неделе шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что осенью рассчитывает предъявить обвинения по делу.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем, утверждает журналист, решение об операции принимал президент Джо Байден. Поводом для диверсии стали опасения в том, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230615/potok-1878385335.html
https://ria.ru/20230614/terakty-1878069778.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1722df1f7b6c420f40905e2053963bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, северный поток, в мире, авария на "северных потоках", северный поток — 2
Швеция, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам"

Прокуратура Швеции оставила за собой право засекретить материалы по "Северным потокам"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 22 июн — РИА Новости. Некоторые материалы, касающиеся расследования терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Швеции.
"Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части должны остаться конфиденциальными", — пояснили там.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет
15 июня, 16:27
Если же расследование прекратят, то никакие материалы публиковаться не будут, но каждый сможет запросить их через суд, полицию или прокурора, добавили в ведомстве.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования и не исключают целенаправленной диверсии. На прошлой неделе шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что осенью рассчитывает предъявить обвинения по делу.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем, утверждает журналист, решение об операции принимал президент Джо Байден. Поводом для диверсии стали опасения в том, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Песков рассказал о вбросах по теракту на "Северных потоках"
14 июня, 15:10
 
ШвецияСеверный потокВ миреАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала