https://ria.ru/20230622/shvetsiya-1879746793.html
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам"
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.06.2023
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам"
Некоторые материалы, касающиеся расследования терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Швеции. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:48
2023-06-22T10:48
2023-06-22T11:26
швеция
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
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ЦЮРИХ, 22 июн — РИА Новости. Некоторые материалы, касающиеся расследования терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Швеции."Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части должны остаться конфиденциальными", — пояснили там.Если же расследование прекратят, то никакие материалы публиковаться не будут, но каждый сможет запросить их через суд, полицию или прокурора, добавили в ведомстве.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования и не исключают целенаправленной диверсии. На прошлой неделе шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что осенью рассчитывает предъявить обвинения по делу.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем, утверждает журналист, решение об операции принимал президент Джо Байден. Поводом для диверсии стали опасения в том, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230615/potok-1878385335.html
https://ria.ru/20230614/terakty-1878069778.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швеция, северный поток, в мире, авария на "северных потоках", северный поток — 2
Швеция, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
Швеция допустила, что засекретит часть материалов по "Северным потокам"
Прокуратура Швеции оставила за собой право засекретить материалы по "Северным потокам"
ЦЮРИХ, 22 июн — РИА Новости. Некоторые материалы, касающиеся расследования терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Швеции.
"Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части должны остаться конфиденциальными", — пояснили там.
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Если же расследование прекратят, то никакие материалы публиковаться не будут, но каждый сможет запросить их через суд, полицию или прокурора, добавили в ведомстве.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования и не исключают целенаправленной диверсии. На прошлой неделе шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что осенью рассчитывает предъявить обвинения по делу.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем, утверждает журналист, решение об операции принимал президент Джо Байден
. Поводом для диверсии стали опасения в том, что Германия
, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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