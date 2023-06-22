https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

"Спасать их запрещали". Как выживают самые беззащитные обитатели Шебекино

"Спасать их запрещали". Как выживают самые беззащитные обитатели Шебекино - РИА Новости, 22.06.2023

"Спасать их запрещали". Как выживают самые беззащитные обитатели Шебекино

Въезд в Шебекино открыли, но домой возвращаются немногие — обстрелы продолжаются. Из-за этого страдают и животные, которых оставили взаперти. О том, как их... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:00

2023-06-22T13:29

общество

шебекино

россия

белгородская область

вячеслав гладков

надежные люди

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Въезд в Шебекино открыли, но домой возвращаются немногие — обстрелы продолжаются. Из-за этого страдают и животные, которых оставили взаперти. О том, как их пытаются вызволить, — в материале РИА Новости."Он меня спас, я его не брошу"Ирина Астахова помогает шебекинскому приюту "Ангел" уже несколько лет — после работы и в выходные. Здесь около 150 постоянных питомцев, еще 30 — на передержке. Некоторые "постояльцы", заселившиеся на время, остаются надолго."Есть у нас алабай — его нам отдали еще в сентябре, — рассказывает она. — Хозяева как раз в этот день срочно собрались и уехали — "на похороны родственника". С тех пор он у нас, а от владельцев — ни слуху ни духу".Сейчас волонтеры помогают еще животным в городе и окрестностях. Больше кормить их некому."Люди снимались с места в спешке, под обстрелами. У кого-то не было личного транспорта. Многие не смогли забрать питомцев, оставили во дворах и квартирах. Ведь думали, день-другой — и вернутся", — рассказывает Ирина.Ее знакомой из-за собаки даже пришлось отложить эвакуацию — в автобус не пустили с питбулем, попутчики боялись бойцовской породы. А без него та уезжать отказывалась — накануне пес буквально спас ее.За несколько мгновений до обстрела вышел в коридор и заскулил. Хозяйка двинулась следом. В этот момент рядом с домом упал снаряд — осколками выбило стекла и посекло стены. Была бы в комнате — неизвестно, чем бы все кончилось.К счастью, их потом вывезли вместе."Запрещали нам это делать"Но многие питомцы пока без хозяев. Наиболее тяжелая ситуация в квартирах: некоторых там закрыли."В одном из домов бросили несколько собак и кошек, — вздыхает Ирина. — Выли, скулили. А в квартиру не попасть".Один горожанин сперва отказался от эвакуации. Соседи попросили его присмотреть за котом, дали ключи. А через несколько дней родственники уговорили этого человека уехать. Животное он не забрал, ключи увез.Зоозащитники просили разрешить вскрывать квартиры в таких случаях. Проблему обсуждали на региональном уровне."Мы не имеем права разбивать окна, ломать двери, потому что это противозаконно, — заявил губернатор Вячеслав Гладков. — Есть жители, которые оставили животных взаперти. Мы им предлагали — давайте вскроем. Они запрещали. Противоправных действий никаких не должно быть. С другой стороны, спасти бедных животных — абсолютно естественное желание каждого нормального человека. Ситуация крайне сложная".По его словам, питомцев пытаются спасти волонтеры, члены теробороны и сотрудники администрации Шебекинского округа. Выезжают по заявкам. Однако, как отметил глава региона, "порой физически невозможно" отреагировать на все вызовы — из-за обстрелов."Заходишь, а там уже лежат — не успели"Добровольцы рискуют жизнью. Например, белгородский учитель Давид Месхи на днях вызволял животных из домов в Новой Таволжанке. И попал под минометный обстрел.Взрывная волна выбивает окна — это порой спасает: можно вытащить домашнего питомца или хотя бы дать корм."Хозяева ведут себя по-разному: кто-то сам говорит, чтобы били стекла, кто-то дает ключи перед выездом, а кто-то просто нас игнорирует", — рассказывает он.Нужные адреса волонтерам часто передают из службы 112."Доводилось залезать и на четвертый, и на пятый этаж. Хорошо, если рядом проезжают военные или пожарные — хоть как-то помогут. Но чаще все же сами, — пожимает плечами волонтер. — Иногда заходишь, а там две собаки уже лежат — не успели. И все просто из-за халатности владельцев"."Страшно, но иначе погибнут"В частном секторе куда легче."Я семерых собак вывезла, — говорит Ирина Астахова. — Просто с улицы забирали. Потом пристраиваем в белгородские приюты, где есть места".С крупными особями бывают проблемы. Некоторые не даются в руки. Один алабай укусил супруга Ирины. Вывезти не смогли. Таких собак хотя бы просто отвязывают."Страшновато, конечно, но иначе они просто погибнут", — признается волонтер.Псы сбиваются в стаи и понемногу дичают. За три недели в обезлюдевшем городе почувствовали себя хозяевами. Но найти еду все сложнее. При этом много нестерилизованных. А значит, через пару-тройку месяцев бродячих собак станет еще больше.Решить эту и другие проблемы хотят как можно скорее. На днях общественники приняли 20-тонный груз с кормами. Помогут и приютам.Кроме того, с 21 июня в Шебекино открыли въезд. Интенсивность обстрелов снизилась. Некоторые горожане собираются забрать питомцев.

https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html

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белгородская область

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2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

общество, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков