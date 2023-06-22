https://ria.ru/20230622/sg-1879721912.html

Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада

Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада - РИА Новости, 22.06.2023

Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил на митинге, что ответом на оказываемое Западом беспрецедентное... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:19

2023-06-22T09:19

2023-06-22T09:19

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил на митинге, что ответом на оказываемое Западом беспрецедентное давление на Белоруссию и РФ должно быть единство народов двух стран. "Мы видим сегодня беспрецедентное давление на Беларусь и Россию - экономическое, финансовое, политическое, информационное, фактически - военное. Ответом на это должно быть единство - единство народов Беларуси и России, единая позиция наших национальных лидеров", - заявил Мезенцев в мемориальном комплексе "Брестская крепость - город-герой" на митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа."Это было бы невозможно, если бы связи миллионов россиян и белорусов не были бы нашим достоянием и богатством. Это было бы невозможно, если бы в Беларуси и России делили Победу и память о ней", - сказал Мезенцев. Он отметил, что и шаги по сближению двух стран, экономическая интеграция, военно-политическое взаимодействие предпринимаются для обеспечения безопасности рубежей Союзного государства. "Мы делаем эти шаги ради миллионов людей, их спокойствия и безопасности дня нынешнего и будущего", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства. Его слова приводит агентство Белта.Мезенцев напомнил, что на протяжении ряда лет из союзного бюджета направлялись средства для создания экспозиций в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Эта работа будет продолжена, подчеркнул он. "Историческая правда может быть только одна, и никто не имеет права на истину в противовес тем страницам истории, которые дороги для нас. Мы должны сохранить ту память, то уважение к подвигу солдата, с пониманием трагизма, боли, страха и преодоления. Наша сила в единении. Будем помнить. Это наказ гарнизона Брестской крепости, перед подвигом которого мы склоняем головы вновь и вновь", - сказал Мезенцев.

https://ria.ru/20230617/mezentsev-1878829279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев