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Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада - РИА Новости, 22.06.2023
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Союзное государство
 
09:19 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/sg-1879721912.html
Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада
Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада - РИА Новости, 22.06.2023
Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил на митинге, что ответом на оказываемое Западом беспрецедентное... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:19
2023-06-22T09:19
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил на митинге, что ответом на оказываемое Западом беспрецедентное давление на Белоруссию и РФ должно быть единство народов двух стран. "Мы видим сегодня беспрецедентное давление на Беларусь и Россию - экономическое, финансовое, политическое, информационное, фактически - военное. Ответом на это должно быть единство - единство народов Беларуси и России, единая позиция наших национальных лидеров", - заявил Мезенцев в мемориальном комплексе "Брестская крепость - город-герой" на митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа."Это было бы невозможно, если бы связи миллионов россиян и белорусов не были бы нашим достоянием и богатством. Это было бы невозможно, если бы в Беларуси и России делили Победу и память о ней", - сказал Мезенцев. Он отметил, что и шаги по сближению двух стран, экономическая интеграция, военно-политическое взаимодействие предпринимаются для обеспечения безопасности рубежей Союзного государства. "Мы делаем эти шаги ради миллионов людей, их спокойствия и безопасности дня нынешнего и будущего", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства. Его слова приводит агентство Белта.Мезенцев напомнил, что на протяжении ряда лет из союзного бюджета направлялись средства для создания экспозиций в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Эта работа будет продолжена, подчеркнул он. "Историческая правда может быть только одна, и никто не имеет права на истину в противовес тем страницам истории, которые дороги для нас. Мы должны сохранить ту память, то уважение к подвигу солдата, с пониманием трагизма, боли, страха и преодоления. Наша сила в единении. Будем помнить. Это наказ гарнизона Брестской крепости, перед подвигом которого мы склоняем головы вновь и вновь", - сказал Мезенцев.
https://ria.ru/20230617/mezentsev-1878829279.html
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев
Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада

Госсекретарь СГ Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада

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Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил на митинге, что ответом на оказываемое Западом беспрецедентное давление на Белоруссию и РФ должно быть единство народов двух стран.
"Мы видим сегодня беспрецедентное давление на Беларусь и Россию - экономическое, финансовое, политическое, информационное, фактически - военное. Ответом на это должно быть единство - единство народов Беларуси и России, единая позиция наших национальных лидеров", - заявил Мезенцев в мемориальном комплексе "Брестская крепость - город-герой" на митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
«
"Это было бы невозможно, если бы связи миллионов россиян и белорусов не были бы нашим достоянием и богатством. Это было бы невозможно, если бы в Беларуси и России делили Победу и память о ней", - сказал Мезенцев.
Он отметил, что и шаги по сближению двух стран, экономическая интеграция, военно-политическое взаимодействие предпринимаются для обеспечения безопасности рубежей Союзного государства. "Мы делаем эти шаги ради миллионов людей, их спокойствия и безопасности дня нынешнего и будущего", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства. Его слова приводит агентство Белта.
Мезенцев напомнил, что на протяжении ряда лет из союзного бюджета направлялись средства для создания экспозиций в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Эта работа будет продолжена, подчеркнул он. "Историческая правда может быть только одна, и никто не имеет права на истину в противовес тем страницам истории, которые дороги для нас. Мы должны сохранить ту память, то уважение к подвигу солдата, с пониманием трагизма, боли, страха и преодоления. Наша сила в единении. Будем помнить. Это наказ гарнизона Брестской крепости, перед подвигом которого мы склоняем головы вновь и вновь", - сказал Мезенцев.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
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