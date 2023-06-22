https://ria.ru/20230622/sertifikat-1879835976.html

Тысячный жилищный сертификат вручили нижегородской многодетной семье

Тысячный жилищный сертификат вручили нижегородской многодетной семье - РИА Новости, 22.06.2023

Тысячный жилищный сертификат вручили нижегородской многодетной семье

Тысячный жилищный сертификат для многодетных семей вручили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:48

2023-06-22T16:48

2023-06-22T16:48

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Тысячный жилищный сертификат для многодетных семей вручили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сертификат номиналом 470 тысяч рублей предоставляется за счет средств областного бюджета. Тысячный сертификат получила многодетная семья Злобиных из Уренского муниципального округа. В семье Злобиных мама растит шестерых детей, а недавно они пережили пожар. На полученный сертификат они планирует в ближайшее время приобрести жилье", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе принят ряд нормативно-правовых актов, упрощающих получение поддержки для многодетных семей. С 2020 года семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат на улучшение жилищных условий. "Рад, что эта мера поддержки оказалась такой востребованной. Семьи могут использовать средства сертификата для приобретения дома или квартиры, для погашения ипотеки или внесения первоначального взноса. При этом нижегородские многодетные семьи продолжают получать и земельные участки", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Губернатор подчеркнул, что в регионе растет количество многодетных семей. "По инициативе президента России Владимира Путина реализуется национальный проект "Демография", предусматривающий большое количество мер поддержки для семей с детьми. Мы дополняем их региональными механизмами. В результате объем поддержки получается весьма существенный", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20230201/sertifikaty-1849028988.html

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нижегородская область, россия, глеб никитин, общество