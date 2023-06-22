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СМИ: в Сербии министра, призвавшего к санкциям против России, сняли с поста - РИА Новости, 22.06.2023
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15:57 22.06.2023 (обновлено: 16:46 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/serbiya-1879822700.html
СМИ: в Сербии министра, призвавшего к санкциям против России, сняли с поста
СМИ: в Сербии министра, призвавшего к санкциям против России, сняли с поста - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: в Сербии министра, призвавшего к санкциям против России, сняли с поста
Министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту сняли с должности по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия"... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:57
2023-06-22T16:46
сербия
россия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 22 июн — РИА Новости. Министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту сняли с должности по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник.&quot;В запросе, который направлен премьеру Ане Брнабич, Дачич и Палма указали, что у Басты есть срок для ухода в отставку со всех постов, на которые его выдвинула их (правящая. — Прим. ред.) коалиция, что включает в себя и должность министра&quot;, — говорится в публикации.Во вторник Маркович заявил, что Басту исключили из "Единой Сербии" в том числе за призывы ввести санкции против России. По его словам, в апреле политика единогласно сняли с должности заместителя председателя партии, поскольку его высказывания противоречат программе политсилы и курсу правительства.Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич в начале июня сказал Басте "закрыть свой рот". Помимо высказываний об ограничениях в отношении Москвы, он требовал от президента начать аресты правых активистов.В начале апреля к отставке министра экономики также призвало "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, но Баста остался на посту.Президент Сербии Александр Вучич не раз заявлял, что его страна продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против России "сколько сможет". Конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а западные страны усиливают давление на Белград из-за отказа поддержать антироссийские меры.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html
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сербия, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Сербия, Россия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
СМИ: в Сербии министра, призвавшего к санкциям против России, сняли с поста

Вечерне новости: призывавшего к мерам против России сербского министра Басту сняли с поста

© Sputnik / Лола ЂорђевићМинистр экономики Сербии Раде Баста
Министр экономики Сербии Раде Баста - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Лола Ђорђевић
Министр экономики Сербии Раде Баста. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 июн — РИА Новости. Министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту сняли с должности по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
«

"В запросе, который направлен премьеру Ане Брнабич, Дачич и Палма указали, что у Басты есть срок для ухода в отставку со всех постов, на которые его выдвинула их (правящая. — Прим. ред.) коалиция, что включает в себя и должность министра", — говорится в публикации.

Во вторник Маркович заявил, что Басту исключили из "Единой Сербии" в том числе за призывы ввести санкции против России. По его словам, в апреле политика единогласно сняли с должности заместителя председателя партии, поскольку его высказывания противоречат программе политсилы и курсу правительства.
Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич в начале июня сказал Басте "закрыть свой рот". Помимо высказываний об ограничениях в отношении Москвы, он требовал от президента начать аресты правых активистов.
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В начале апреля к отставке министра экономики также призвало "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, но Баста остался на посту.
Президент Сербии Александр Вучич не раз заявлял, что его страна продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против России "сколько сможет". Конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а западные страны усиливают давление на Белград из-за отказа поддержать антироссийские меры.
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