СМИ: в Сербии министра, призвавшего к санкциям против России, сняли с поста
Вечерне новости: призывавшего к мерам против России сербского министра Басту сняли с поста
© Sputnik / Лола ЂорђевићМинистр экономики Сербии Раде Баста
© Sputnik / Лола Ђорђевић
Министр экономики Сербии Раде Баста. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июн — РИА Новости. Министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту сняли с должности по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
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"В запросе, который направлен премьеру Ане Брнабич, Дачич и Палма указали, что у Басты есть срок для ухода в отставку со всех постов, на которые его выдвинула их (правящая. — Прим. ред.) коалиция, что включает в себя и должность министра", — говорится в публикации.
Во вторник Маркович заявил, что Басту исключили из "Единой Сербии" в том числе за призывы ввести санкции против России. По его словам, в апреле политика единогласно сняли с должности заместителя председателя партии, поскольку его высказывания противоречат программе политсилы и курсу правительства.
Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич в начале июня сказал Басте "закрыть свой рот". Помимо высказываний об ограничениях в отношении Москвы, он требовал от президента начать аресты правых активистов.
В начале апреля к отставке министра экономики также призвало "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, но Баста остался на посту.
Президент Сербии Александр Вучич не раз заявлял, что его страна продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против России "сколько сможет". Конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а западные страны усиливают давление на Белград из-за отказа поддержать антироссийские меры.