https://ria.ru/20230622/samolety-1879809302.html

Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов

Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов - РИА Новости, 22.06.2023

Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов

России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиаотрасли, расширить линейку отечественных самолётов, тем более что спрос на... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:57

2023-06-22T14:57

2023-06-22T14:57

экономика

россия

михаил мишустин

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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиаотрасли, расширить линейку отечественных самолётов, тем более что спрос на современные лайнеры в РФ огромный, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплек­тующих, наладить выпуск отечественных машин и расширить их линейку, тем более что спрос – огромный", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского авиастроения, которое проходит на площадке Казанского авиазавода. Он подчеркнул, что российским компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров. "Требуются как неболь­шие модели для внутрирегиональных перелетов, так и дальне- и средне­магистральные воздушные суда", - сказал Мишустин. Он отметил, что развитие отечественной авиации также особенно важно в условиях санкционного давления, поскольку вопросы безопасности и ком­форта пассажирских авиаперевозок являются ключевыми.

https://ria.ru/20230209/aviaotrasl-1850966517.html

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экономика, россия, михаил мишустин