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Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов - РИА Новости, 22.06.2023
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14:57 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/samolety-1879809302.html
Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов
Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов - РИА Новости, 22.06.2023
Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов
России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиаотрасли, расширить линейку отечественных самолётов, тем более что спрос на... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:57
2023-06-22T14:57
экономика
россия
михаил мишустин
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиаотрасли, расширить линейку отечественных самолётов, тем более что спрос на современные лайнеры в РФ огромный, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплек­тующих, наладить выпуск отечественных машин и расширить их линейку, тем более что спрос – огромный", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского авиастроения, которое проходит на площадке Казанского авиазавода. Он подчеркнул, что российским компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров. "Требуются как неболь­шие модели для внутрирегиональных перелетов, так и дальне- и средне­магистральные воздушные суда", - сказал Мишустин. Он отметил, что развитие отечественной авиации также особенно важно в условиях санкционного давления, поскольку вопросы безопасности и ком­форта пассажирских авиаперевозок являются ключевыми.
https://ria.ru/20230209/aviaotrasl-1850966517.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов

Мишустин: России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов в авиаотрасли

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиаотрасли, расширить линейку отечественных самолётов, тем более что спрос на современные лайнеры в РФ огромный, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплек­тующих, наладить выпуск отечественных машин и расширить их линейку, тем более что спрос – огромный", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского авиастроения, которое проходит на площадке Казанского авиазавода.
Он подчеркнул, что российским компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров.
«
"Требуются как неболь­шие модели для внутрирегиональных перелетов, так и дальне- и средне­магистральные воздушные суда", - сказал Мишустин.
Он отметил, что развитие отечественной авиации также особенно важно в условиях санкционного давления, поскольку вопросы безопасности и ком­форта пассажирских авиаперевозок являются ключевыми.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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