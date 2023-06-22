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Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов
Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов - РИА Новости, 22.06.2023
Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов
России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиаотрасли, расширить линейку отечественных самолётов, тем более что спрос на... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:57
2023-06-22T14:57
2023-06-22T14:57
экономика
россия
михаил мишустин
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиаотрасли, расширить линейку отечественных самолётов, тем более что спрос на современные лайнеры в РФ огромный, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих, наладить выпуск отечественных машин и расширить их линейку, тем более что спрос – огромный", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского авиастроения, которое проходит на площадке Казанского авиазавода. Он подчеркнул, что российским компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров. "Требуются как небольшие модели для внутрирегиональных перелетов, так и дальне- и среднемагистральные воздушные суда", - сказал Мишустин. Он отметил, что развитие отечественной авиации также особенно важно в условиях санкционного давления, поскольку вопросы безопасности и комфорта пассажирских авиаперевозок являются ключевыми.
https://ria.ru/20230209/aviaotrasl-1850966517.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о необходимости расширять линейку отечественных самолетов
Мишустин: России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов в авиаотрасли
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. России необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиаотрасли, расширить линейку отечественных самолётов, тем более что спрос на современные лайнеры в РФ огромный, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих, наладить выпуск отечественных машин и расширить их линейку, тем более что спрос – огромный", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского авиастроения, которое проходит на площадке Казанского авиазавода.
Он подчеркнул, что российским компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров.
«
"Требуются как небольшие модели для внутрирегиональных перелетов, так и дальне- и среднемагистральные воздушные суда", - сказал Мишустин.
Он отметил, что развитие отечественной авиации также особенно важно в условиях санкционного давления, поскольку вопросы безопасности и комфорта пассажирских авиаперевозок являются ключевыми.
Путин поставил цель перед российской авиаотраслью