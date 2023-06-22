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Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.06.2023
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Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо
Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.06.2023
Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион при ликвидации последствий наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС ощущает помощь всей... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:02
2023-06-22T00:02
владимир сальдо
дмитрий песков
владимир путин
днепропетровская область
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион при ликвидации последствий наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС ощущает помощь всей России. &quot;Мы все ощущаем поддержку всей России. Всей великой России, которая обладает несметными материальными, финансовыми и другими возможностями. Помощь идет со всей страны, и она нацелена на восстановление того, что разрушено&quot;, - сказал Сальдо в эфире радиостанции &quot;Таврия&quot;.При этом, по его словам, киевские власти, разрушив плотину Каховской ГЭС, также нанесли вред подконтрольной им правобережной части Херсонской области и Днепропетровской области. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, днепропетровская область, россия, херсонская область
Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Днепропетровская область, Россия, Херсонская область
Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо

Сальдо: Херсонская область ощущает помощь России при ликвидации последствий наводнения

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион при ликвидации последствий наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС ощущает помощь всей России.
«

"Мы все ощущаем поддержку всей России. Всей великой России, которая обладает несметными материальными, финансовыми и другими возможностями. Помощь идет со всей страны, и она нацелена на восстановление того, что разрушено", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".

При этом, по его словам, киевские власти, разрушив плотину Каховской ГЭС, также нанесли вред подконтрольной им правобережной части Херсонской области и Днепропетровской области.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС
19 июня, 03:03
 
Владимир СальдоДмитрий ПесковВладимир ПутинДнепропетровская областьРоссияХерсонская область
 
 
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