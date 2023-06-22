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Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо

Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.06.2023

Херсонская область ощущает помощь всей России, заявил Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион при ликвидации последствий наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС ощущает помощь всей... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T00:02

2023-06-22T00:02

2023-06-22T00:02

владимир сальдо

дмитрий песков

владимир путин

днепропетровская область

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион при ликвидации последствий наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС ощущает помощь всей России. "Мы все ощущаем поддержку всей России. Всей великой России, которая обладает несметными материальными, финансовыми и другими возможностями. Помощь идет со всей страны, и она нацелена на восстановление того, что разрушено", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".При этом, по его словам, киевские власти, разрушив плотину Каховской ГЭС, также нанесли вред подконтрольной им правобережной части Херсонской области и Днепропетровской области. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879042495.html

днепропетровская область

россия

херсонская область

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владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, днепропетровская область, россия, херсонская область