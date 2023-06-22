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Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве - РИА Новости, 22.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:03 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/rzhev-1879855861.html
Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве
Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве - РИА Новости, 22.06.2023
Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве
В День памяти и скорби губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память павших во время Великой Отечественной войны солдат в городе воинской славы Ржеве,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:03
2023-06-22T18:03
тверская область
ржев
игорь руденя
великая отечественная война (1941-1945)
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ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память павших во время Великой Отечественной войны солдат в городе воинской славы Ржеве, сообщает пресс-служба регионального правительства.В ходе рабочей поездки в Ржевский округ Руденя принял участие в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе "Парк мира и примирения". Глава региона вместе с руководством муниципалитета, представителями духовенства, активистами поискового движения и жителями округа почтил память воинов в рамках всероссийской акции "Минута молчания", а также принял участие в церемонии погребения останков советских солдат, поднятых поисковыми отрядами."Все люди, которые сегодня здесь собрались, знают об ужасах Великой Отечественной войны. Вспоминая об этом тяжелейшем событии нашей истории, мы сохраняем в наших сердцах память о почти 27 миллионах человек, отдавших жизни за нашу независимость и свободу. Здесь, на ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. Мы и будущие поколения граждан России всегда будут помнить и чтить их", – отметил Руденя.На мемориальном кладбище советских воинов состоялось захоронение останков павших воинов, поднятых поисковыми отрядами на ржевской земле в 2022 году в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Всего земле были преданы 585 останков, из них удалось установить имена 34 защитников.В мероприятии приняли участие 11 поисковых отрядов-участников экспедиции прошлого года из Твери, Ржева, Старицы, Москвы и Московской области.Во время церемонии состоялась передача останков трех опознанных бойцов родственникам в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области, добавили в пресс-службе.
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ржев, игорь руденя, великая отечественная война (1941-1945)
Тверская область, Ржев, Игорь Руденя, Великая Отечественная война (1941-1945)

Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память павших во время Великой Отечественной войны солдат в городе воинской славы Ржеве, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе рабочей поездки в Ржевский округ Руденя принял участие в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе "Парк мира и примирения". Глава региона вместе с руководством муниципалитета, представителями духовенства, активистами поискового движения и жителями округа почтил память воинов в рамках всероссийской акции "Минута молчания", а также принял участие в церемонии погребения останков советских солдат, поднятых поисковыми отрядами.
Cтроительство нового здания поликлиники Старицкой ЦРБ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Руденя поручил оперативно завершить строительство поликлиники Старицкой ЦРБ
21 июня, 14:30
"Все люди, которые сегодня здесь собрались, знают об ужасах Великой Отечественной войны. Вспоминая об этом тяжелейшем событии нашей истории, мы сохраняем в наших сердцах память о почти 27 миллионах человек, отдавших жизни за нашу независимость и свободу. Здесь, на ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. Мы и будущие поколения граждан России всегда будут помнить и чтить их", – отметил Руденя.
На мемориальном кладбище советских воинов состоялось захоронение останков павших воинов, поднятых поисковыми отрядами на ржевской земле в 2022 году в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Всего земле были преданы 585 останков, из них удалось установить имена 34 защитников.
В мероприятии приняли участие 11 поисковых отрядов-участников экспедиции прошлого года из Твери, Ржева, Старицы, Москвы и Московской области.
Во время церемонии состоялась передача останков трех опознанных бойцов родственникам в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области, добавили в пресс-службе.
 
Тверская областьРжевИгорь РуденяВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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