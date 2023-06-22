https://ria.ru/20230622/rzhev-1879855861.html

Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве

Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве - РИА Новости, 22.06.2023

Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве

В День памяти и скорби губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память павших во время Великой Отечественной войны солдат в городе воинской славы Ржеве,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:03

2023-06-22T18:03

2023-06-22T18:03

тверская область

ржев

игорь руденя

великая отечественная война (1941-1945)

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ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память павших во время Великой Отечественной войны солдат в городе воинской славы Ржеве, сообщает пресс-служба регионального правительства.В ходе рабочей поездки в Ржевский округ Руденя принял участие в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе "Парк мира и примирения". Глава региона вместе с руководством муниципалитета, представителями духовенства, активистами поискового движения и жителями округа почтил память воинов в рамках всероссийской акции "Минута молчания", а также принял участие в церемонии погребения останков советских солдат, поднятых поисковыми отрядами."Все люди, которые сегодня здесь собрались, знают об ужасах Великой Отечественной войны. Вспоминая об этом тяжелейшем событии нашей истории, мы сохраняем в наших сердцах память о почти 27 миллионах человек, отдавших жизни за нашу независимость и свободу. Здесь, на ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. Мы и будущие поколения граждан России всегда будут помнить и чтить их", – отметил Руденя.На мемориальном кладбище советских воинов состоялось захоронение останков павших воинов, поднятых поисковыми отрядами на ржевской земле в 2022 году в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Всего земле были преданы 585 останков, из них удалось установить имена 34 защитников.В мероприятии приняли участие 11 поисковых отрядов-участников экспедиции прошлого года из Твери, Ржева, Старицы, Москвы и Московской области.Во время церемонии состоялась передача останков трех опознанных бойцов родственникам в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230621/stroitelstvo-1879555623.html

ржев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ржев, игорь руденя, великая отечественная война (1941-1945)