https://ria.ru/20230622/rzhev-1879855861.html
Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве
Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве - РИА Новости, 22.06.2023
Руденя почтил память героев Великой Отечественной войны в Ржеве
В День памяти и скорби губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память павших во время Великой Отечественной войны солдат в городе воинской славы Ржеве,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:03
2023-06-22T18:03
2023-06-22T18:03
тверская область
ржев
игорь руденя
великая отечественная война (1941-1945)
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ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память павших во время Великой Отечественной войны солдат в городе воинской славы Ржеве, сообщает пресс-служба регионального правительства.В ходе рабочей поездки в Ржевский округ Руденя принял участие в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе "Парк мира и примирения". Глава региона вместе с руководством муниципалитета, представителями духовенства, активистами поискового движения и жителями округа почтил память воинов в рамках всероссийской акции "Минута молчания", а также принял участие в церемонии погребения останков советских солдат, поднятых поисковыми отрядами."Все люди, которые сегодня здесь собрались, знают об ужасах Великой Отечественной войны. Вспоминая об этом тяжелейшем событии нашей истории, мы сохраняем в наших сердцах память о почти 27 миллионах человек, отдавших жизни за нашу независимость и свободу. Здесь, на ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. Мы и будущие поколения граждан России всегда будут помнить и чтить их", – отметил Руденя.На мемориальном кладбище советских воинов состоялось захоронение останков павших воинов, поднятых поисковыми отрядами на ржевской земле в 2022 году в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Всего земле были преданы 585 останков, из них удалось установить имена 34 защитников.В мероприятии приняли участие 11 поисковых отрядов-участников экспедиции прошлого года из Твери, Ржева, Старицы, Москвы и Московской области.Во время церемонии состоялась передача останков трех опознанных бойцов родственникам в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230621/stroitelstvo-1879555623.html
ржев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржев, игорь руденя, великая отечественная война (1941-1945)
Тверская область, Ржев, Игорь Руденя, Великая Отечественная война (1941-1945)
ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби губернатор Тверской области Игорь Руденя почтил память павших во время Великой Отечественной войны солдат в городе воинской славы Ржеве, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе рабочей поездки в Ржевский округ Руденя принял участие в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе "Парк мира и примирения". Глава региона вместе с руководством муниципалитета, представителями духовенства, активистами поискового движения и жителями округа почтил память воинов в рамках всероссийской акции "Минута молчания", а также принял участие в церемонии погребения останков советских солдат, поднятых поисковыми отрядами.
Руденя поручил оперативно завершить строительство поликлиники Старицкой ЦРБ
"Все люди, которые сегодня здесь собрались, знают об ужасах Великой Отечественной войны. Вспоминая об этом тяжелейшем событии нашей истории, мы сохраняем в наших сердцах память о почти 27 миллионах человек, отдавших жизни за нашу независимость и свободу. Здесь, на ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. Мы и будущие поколения граждан России
всегда будут помнить и чтить их", – отметил Руденя.
На мемориальном кладбище советских воинов состоялось захоронение останков павших воинов, поднятых поисковыми отрядами на ржевской земле в 2022 году в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Всего земле были преданы 585 останков, из них удалось установить имена 34 защитников.
В мероприятии приняли участие 11 поисковых отрядов-участников экспедиции прошлого года из Твери
, Ржева, Старицы, Москвы
и Московской области
.
Во время церемонии состоялась передача останков трех опознанных бойцов родственникам в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области
, добавили в пресс-службе.