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Меры поддержки рождаемости сохранятся в 2024 году, заявил Котяков - РИА Новости, 22.06.2023
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06:12 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/rozhdaemost-1879704744.html
Меры поддержки рождаемости сохранятся в 2024 году, заявил Котяков
Меры поддержки рождаемости сохранятся в 2024 году, заявил Котяков - РИА Новости, 22.06.2023
Меры поддержки рождаемости сохранятся в 2024 году, заявил Котяков
Действующие меры поддержки рождаемости в России на следующий год сохранятся и будут дополнены новыми, как на федеральном, так и на региональном уровне, заявил в РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:12
2023-06-22T06:12
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Действующие меры поддержки рождаемости в России на следующий год сохранятся и будут дополнены новыми, как на федеральном, так и на региональном уровне, заявил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Действующие меры сохранятся. И будут дополнены новыми решениями и на федеральном, и на региональных уровнях", - сказал Котяков. Он отметил, что для выработки региональных мер совместно с демографами был проведен анализ рождаемости. Сильное влияние на рождаемость оказывают традиционные ценности, социально-экономическое развитие, поэтому необходимы дополнительные меры на уровне регионов, с учетом специфики субъектов, пояснил министр. По его словам, была сформирована методика оценки демографического потенциала каждой территории, на основе выявленных проблем, регионами формируется комплекс мер поддержки. "Сейчас уже завершаем эту работу. И, надеюсь, что до 1 июля в каждом регионе будут приняты программы повышения рождаемости. Например, в ряде территорий высокий уровень абортов, в том числе – по желанию женщины. Соответственно нужен целый набор мероприятий по дополнительному сопровождению семьи, где ожидают ребенка, по сохранению репродуктивного здоровья", - подчеркнул Котяков.
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общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Меры поддержки рождаемости сохранятся в 2024 году, заявил Котяков

Котяков: действующие меры поддержки рождаемости сохранятся и дополнятся в 2024 году

© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Действующие меры поддержки рождаемости в России на следующий год сохранятся и будут дополнены новыми, как на федеральном, так и на региональном уровне, заявил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Действующие меры сохранятся. И будут дополнены новыми решениями и на федеральном, и на региональных уровнях", - сказал Котяков.
Он отметил, что для выработки региональных мер совместно с демографами был проведен анализ рождаемости. Сильное влияние на рождаемость оказывают традиционные ценности, социально-экономическое развитие, поэтому необходимы дополнительные меры на уровне регионов, с учетом специфики субъектов, пояснил министр.
По его словам, была сформирована методика оценки демографического потенциала каждой территории, на основе выявленных проблем, регионами формируется комплекс мер поддержки.
"Сейчас уже завершаем эту работу. И, надеюсь, что до 1 июля в каждом регионе будут приняты программы повышения рождаемости. Например, в ряде территорий высокий уровень абортов, в том числе – по желанию женщины. Соответственно нужен целый набор мероприятий по дополнительному сопровождению семьи, где ожидают ребенка, по сохранению репродуктивного здоровья", - подчеркнул Котяков.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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ОбществоРоссияАнтон Котяков
 
 
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