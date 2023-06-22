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Российские разведчики отбросили наемников на Южно-Донецком направлении
Российские разведчики отбросили наемников на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 22.06.2023
Российские разведчики отбросили наемников на Южно-Донецком направлении
Разведчики РФ в ходе боя отбросили наемников на южно-донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:58
2023-06-22T08:58
2023-06-22T08:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разведчики РФ в ходе боя отбросили наемников на южно-донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. "Военнослужащие Восточного военного округа в ходе боев в зоне проведения специальной военной операции продолжают уничтожать боевую технику и живую силу противника... Разведчики группировки войск "Восток" пытаются отбросить боевиков как можно дальше и в итоге берут их в осаду... Всего несколько наших бойцов против целого взвода иностранных наёмников... Сдержать продвижение ВСУ на Южно-Донецком фронте помогли заранее подготовленные огневые точки и "глухая оборона"", - говорится в сообщении.Так, Минобороны РФ публикует кадры боевой работы военнослужащих разведывательных подразделений на этом направлении. Отмечается, что на расстоянии 60 метров от противника начался стрелковый бой. На кадрах показано, как российские военнослужащие отбрасывают врага. Добавляется, что за один день на южно-донецком фронте в плен сдались 20 украинских военнослужащих.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские разведчики отбросили наемников на Южно-Донецком направлении
Минобороны: российские разведчики отбросили наемников ВСУ на Южно-Донецком направлении