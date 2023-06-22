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В ГД предложили выдавать разрешения на бойцовских собак после спецкурсов - РИА Новости, 22.06.2023
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11:13 22.06.2023 (обновлено: 11:16 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/razresheniya-1879753891.html
В ГД предложили выдавать разрешения на бойцовских собак после спецкурсов
В ГД предложили выдавать разрешения на бойцовских собак после спецкурсов - РИА Новости, 22.06.2023
В ГД предложили выдавать разрешения на бойцовских собак после спецкурсов
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением определить и закрепить перечень пород собак,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:13
2023-06-22T11:16
общество
борис чернышов (депутат)
владимир колокольцев
госдума рф
лдпр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением определить и закрепить перечень пород собак, разведение и приобретение которых станет возможным только после прохождения специального курса обучения. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве агрессивный питбуль атакует жителей одного из районов, а на днях напал на пенсионерку. "Считаю, что нужно определить и закрепить перечень пород, разведение и приобретение которых станет возможным только после прохождения специального курса обучения. Направил соответствующее обращение в МВД России (его копия имеется в распоряжении РИА Новости)", - заявил Чернышов. Если собака в неумелых руках превращается в оружие, то и право завести ее нужно доказать по аналогии с правом на приобретение пистолета, отметил политик. "Фото полученных пожилой женщиной травм ужасают. Очевидно, что ей чудом удалось избежать самого страшного… На питбуля по кличке Борман жалуются и другие жители Щукина", - сообщил он. Чернышов отметил, что в таких ЧП виноваты в первую очередь хозяева собаки. "У меня в связи с этим два вопроса. Первый. Где был участковый и правоохранительные органы, которые были проинформированы об опасной собаке еще год назад? Второй. Собака без должного воспитания – это потенциальная угроза другим животным и людям. Почему для того, чтобы, например, управлять автомобилем или владеть оружием, нужно получить специальное разрешение, а завести четвероногую "машину смерти" может любой желающий?" - сообщил политик.
https://ria.ru/20230428/sobaki-1868444306.html
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общество, борис чернышов (депутат), владимир колокольцев, госдума рф, лдпр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Борис Чернышов (депутат), Владимир Колокольцев, Госдума РФ, ЛДПР, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ГД предложили выдавать разрешения на бойцовских собак после спецкурсов

В Госдуме предложили МВД выдавать разрешения на бойцовских собак только после спецкурсов

© Depositphotos.com / polishchykАмериканский стаффордширский терьер
Американский стаффордширский терьер - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Depositphotos.com / polishchyk
Американский стаффордширский терьер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением определить и закрепить перечень пород собак, разведение и приобретение которых станет возможным только после прохождения специального курса обучения.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве агрессивный питбуль атакует жителей одного из районов, а на днях напал на пенсионерку.
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"Считаю, что нужно определить и закрепить перечень пород, разведение и приобретение которых станет возможным только после прохождения специального курса обучения. Направил соответствующее обращение в МВД России (его копия имеется в распоряжении РИА Новости)", - заявил Чернышов.
Если собака в неумелых руках превращается в оружие, то и право завести ее нужно доказать по аналогии с правом на приобретение пистолета, отметил политик.
"Фото полученных пожилой женщиной травм ужасают. Очевидно, что ей чудом удалось избежать самого страшного… На питбуля по кличке Борман жалуются и другие жители Щукина", - сообщил он.
Чернышов отметил, что в таких ЧП виноваты в первую очередь хозяева собаки.
"У меня в связи с этим два вопроса. Первый. Где был участковый и правоохранительные органы, которые были проинформированы об опасной собаке еще год назад? Второй. Собака без должного воспитания – это потенциальная угроза другим животным и людям. Почему для того, чтобы, например, управлять автомобилем или владеть оружием, нужно получить специальное разрешение, а завести четвероногую "машину смерти" может любой желающий?" - сообщил политик.
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ОбществоБорис Чернышов (депутат)Владимир КолокольцевГосдума РФЛДПРМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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