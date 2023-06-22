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В прокуратуре Швеции ответили на вопрос о материалах по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.06.2023
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11:29 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/rassledovanie-1879757372.html
В прокуратуре Швеции ответили на вопрос о материалах по "Северным потокам"
В прокуратуре Швеции ответили на вопрос о материалах по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.06.2023
В прокуратуре Швеции ответили на вопрос о материалах по "Северным потокам"
В случае прекращения следствия по терактам на "Северных потоках" и отсутствия обвинительного заключения прокуратура Швеции не будет предавать гласности... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:29
2023-06-22T11:29
в мире
швеция
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ЦЮРИХ, 22 июн – РИА Новости. В случае прекращения следствия по терактам на "Северных потоках" и отсутствия обвинительного заключения прокуратура Швеции не будет предавать гласности материалы своего расследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, который возглавляет соответствующее расследование, заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам, виновным в терактах. "Если расследование будет прекращено, никакие материалы не будут обнародованы. После принятия подобных решений каждый может запросить материалы через суд, полицию или прокурора", - сообщили в пресс-службе. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html
https://ria.ru/20230613/potoki-1877909640.html
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в мире, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В прокуратуре Швеции ответили на вопрос о материалах по "Северным потокам"

В прокуратуре Швеции допустили, что не будут публиковать материалы по "Северным потокам"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 22 июн – РИА Новости. В случае прекращения следствия по терактам на "Северных потоках" и отсутствия обвинительного заключения прокуратура Швеции не будет предавать гласности материалы своего расследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, который возглавляет соответствующее расследование, заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам, виновным в терактах.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев
7 июня, 15:48
"Если расследование будет прекращено, никакие материалы не будут обнародованы. После принятия подобных решений каждый может запросить материалы через суд, полицию или прокурора", - сообщили в пресс-службе.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ
13 июня, 21:47
 
В миреШвецияСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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