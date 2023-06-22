https://ria.ru/20230622/rassledovanie-1879757372.html

В прокуратуре Швеции ответили на вопрос о материалах по "Северным потокам"

В прокуратуре Швеции ответили на вопрос о материалах по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.06.2023

В прокуратуре Швеции ответили на вопрос о материалах по "Северным потокам"

В случае прекращения следствия по терактам на "Северных потоках" и отсутствия обвинительного заключения прокуратура Швеции не будет предавать гласности... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:29

2023-06-22T11:29

2023-06-22T11:29

в мире

швеция

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ЦЮРИХ, 22 июн – РИА Новости. В случае прекращения следствия по терактам на "Северных потоках" и отсутствия обвинительного заключения прокуратура Швеции не будет предавать гласности материалы своего расследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, который возглавляет соответствующее расследование, заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам, виновным в терактах. "Если расследование будет прекращено, никакие материалы не будут обнародованы. После принятия подобных решений каждый может запросить материалы через суд, полицию или прокурора", - сообщили в пресс-службе. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html

https://ria.ru/20230613/potoki-1877909640.html

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в мире, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"