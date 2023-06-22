https://ria.ru/20230622/rasselenie-1879814430.html

ФРТ: Уральский федеральный округ лидирует по расселению аварийного жилья

ФРТ: Уральский федеральный округ лидирует по расселению аварийного жилья - РИА Новости, 22.06.2023

ФРТ: Уральский федеральный округ лидирует по расселению аварийного жилья

Наибольший объем непригодного для проживания жилья расселен с 2019 года в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, сообщил гендиректор Фонда... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:18

2023-06-22T15:18

2023-06-22T15:23

ильшат шагиахметов

россия

жилье

общество

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

расселение

дольщики

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Наибольший объем непригодного для проживания жилья расселен с 2019 года в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, сообщил гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов. "Программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, выполняется опережающими темпами. Люди раньше запланированного срока переезжают в комфортные квартиры из аварийных домов. С 2019 года наибольший объем непригодного для проживания жилья расселен в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, где переселены 313,61 тысячи человек из 5,1 миллиона квадратных метров аварийного жилья", - цитирует пресс-служба фонда его слова. В частности, по данным ФРТ, в Уральском федеральном округе жилищные условия улучшили 120,98 тысячи человек, проживавших в аварийных домах площадью 1,9 миллиона квадратных метров, в Приволжском округе 109,94 тысячи человек расселено из 1,7 миллиона квадратных метров, в Сибирском округе 82,69 тысячи человек переехали из 1,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Большинство регионов, входящих в состав этих федеральных округов, ликвидируют непригодный для проживания жилищный фонд в том числе и в рамках собственных программ, отмечается в сообщении. Среди регионов лидируют по расселению аварийного жилья Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия и Кемеровская область . "В общей сложности здесь ликвидировано 2,7 миллиона квадратных метров такого жилищного фонда, из которых 1 миллион квадратных метров – по собственным программам. Это позволило переселить в новые квартиры 161,84 тысячи граждан", - приводятся в сообщении слова Шагиахметова. Как напоминается в нем, общая сумма средств, доведенных до субъектов РФ с начала реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019 году, составляет 366,6 миллиарда рублей. Всего по нацпроекту необходимо переселить 536,6 тысячи человек и ликвидировать 9,5 миллиона квадратных метров аварийного жилищного фонда. Кроме того, весной текущего года в России запустили новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым на январь 2021 года. Программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Для ее реализации в проект федерального бюджета правительством заложено 45 миллиардов рублей на 2022-2024 годы. Фонд развития территорий является оператором государственных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

https://ria.ru/20230614/frt-1877980539.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ильшат шагиахметов, россия, жилье, общество, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), расселение, дольщики, обманутые дольщики в россии