https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.06.2023
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Бельгийский депозитарий Euroclear возвращается к обслуживанию ряда российских облигаций с погашением в 2025-м. Клиринговая палата предупредила инвесторов, что... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:00
2023-06-22T08:00
2023-06-22T08:04
экономика
россия
euroclear
бельгия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Бельгийский депозитарий Euroclear возвращается к обслуживанию ряда российских облигаций с погашением в 2025-м. Клиринговая палата предупредила инвесторов, что расчеты будут проводится только после тщательной проверки и могут быть снова прекращены в любой момент. Кому удастся получить свои деньги — разбиралось РИА Новости.Круг избранныхКак сообщает Bloomberg, речь идет о бумагах на сумму около двух миллиардов долларов. О частных инвестициях пока не говорят. Решение приняли, когда выяснилось, что держатели активов не подпадают под санкции.Обсуждали это несколько месяцев. В декабре Минфин Люксембурга ненадолго — до 7 января — уже снимал ограничения с активов в системе Clearstream. Однако реальных выплат в тот раз не было — сослались на расплывчатость формулировок в заявках и на то, что они поступали от подсанкционных лиц. Некоторые брокеры так и не получили ответы на запросы.Эксперты считают, что на Euroclear повлиял судебный прецедент. В апреле банку "Санкт-Петербург"(БСПБ) удалось взыскать с них 107 миллионов долларов собственных средств. Казначейство Бельгии выдало БСПБ лицензию на разблокировку активов, сообщил генеральный управляющий ведомства Александр де Гест."Сейчас, когда депозитарий расширяет деятельность в Польше и привлекает новых партнеров — BondCliQ, например, — им нужно продемонстрировать надежность и готовность исполнять обязательства в любых условиях", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Аналитики полагают, что ведутся переговоры о взаимной разблокировке активов. "Центробанк России предлагал это еще в прошлом году, но договориться не удалось", — напоминает она.Справедливые сомненияПоскольку инвесторы не получили отчисления с заблокированных активов, к концу 2022-го баланс Euroclear Bank увеличился на 99 миллиардов евро — до 124 миллиардов."К тому же остатки денежных средств, возникающие в результате санкций, инвестируются для минимизации кредитного риска", — уточняет Кузнецова. Только проценты на подсакционные активы России составили 821 миллион евро за прошлый год и 734 миллиона — за первый квартал 2023-го.Они заработали огромные деньги — причем совершенно незаконно. Судебные разбирательства грозят существенными убытками и репутационными потерями. Частичными послаблениями депозитарий пытается снять с себя ответственность, минимизировав при этом реальные выплаты. "Заметьте, выбрали только гособлигации, при этом организация делает упор на множестве проверок. Похоже, реальных выплат под разными предлогами постараются избежать", — добавляет эксперт.Однако член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассматривает действия Euroclear как жест доброй воли. "Думаю, Западу уже понятно, что СВО закончится не в их пользу, и они показывают готовность к переговорам и компромиссу", — говорит он. К тому же от разморозки активов западные инвесторы получат большую прибыль, так как российские компании платят щедрые дивиденды.Есть одно но"Решение Euroclear можно рассматривать как частичное снятие санкций", — отмечает экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.В то же время европейские депозитарии требуют соблюдения запретов от третьих стран. Например, казахстанских брокеров заставили выделить российских клиентов в отдельную группу для "оценки их числа". Любые операции начинаются с аналитики, и это первый шаг к управлению российскими активами отдельно от общего пула, указывают эксперты.Bank of China, опасаясь вторичных санкций, запретил 13 июня российским клиентам переводы юаней в ЕС, Швейцарию, Великобританию и США. Отечественные компании и граждане использовали счета в китайской валюте за рубежом, чтобы хранить там средства в относительной безопасности и в том числе расплачиваться за поставки по параллельному импорту. Теперь это не получится.И частные, и государственные зарубежные инвестиции сейчас слишком опасны. "Повод приостановить движение средств в Россию может возникнуть на пустом месте. Около трех миллиардов евро вряд ли целиком вернутся держателям активов, даже несмотря на зеркальные санкции нашего депозитария", — уверен Лобода. На этом фоне действия европейских клирингов выглядят скорее как уловка, чем реальный возврат к принципам неприкосновенности частной собственности.
https://ria.ru/20230531/platezhi-1875134566.html
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экономика, россия, euroclear, бельгия
Экономика, Россия, Euroclear, Бельгия
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Бельгийский депозитарий Euroclear возвращается к обслуживанию ряда российских облигаций с погашением в 2025-м. Клиринговая палата предупредила инвесторов, что расчеты будут проводится только после тщательной проверки и могут быть снова прекращены в любой момент. Кому удастся получить свои деньги — разбиралось РИА Новости.
Как сообщает Bloomberg
, речь идет о бумагах на сумму около двух миллиардов долларов. О частных инвестициях пока не говорят. Решение приняли, когда выяснилось, что держатели активов не подпадают под санкции.
Обсуждали это несколько месяцев. В декабре Минфин
Люксембурга ненадолго — до 7 января — уже снимал ограничения с активов в системе Clearstream. Однако реальных выплат в тот раз не было — сослались на расплывчатость формулировок в заявках и на то, что они поступали от подсанкционных лиц. Некоторые брокеры так и не получили ответы на запросы.
Эксперты считают, что на Euroclear повлиял судебный прецедент. В апреле банку "Санкт-Петербург"(БСПБ) удалось взыскать с них 107 миллионов долларов собственных средств. Казначейство Бельгии выдало БСПБ лицензию на разблокировку активов, сообщил генеральный управляющий ведомства Александр де Гест.
"Сейчас, когда депозитарий расширяет деятельность в Польше и привлекает новых партнеров — BondCliQ
, например, — им нужно продемонстрировать надежность и готовность исполнять обязательства в любых условиях", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Аналитики полагают, что ведутся переговоры о взаимной разблокировке активов. "Центробанк России предлагал это еще в прошлом году, но договориться не удалось", — напоминает она.
Хитрый ход. Россия и Китай приняли нестандартное решение
Поскольку инвесторы не получили отчисления с заблокированных активов, к концу 2022-го баланс Euroclear Bank увеличился на 99 миллиардов евро — до 124 миллиардов.
"К тому же остатки денежных средств, возникающие в результате санкций, инвестируются для минимизации кредитного риска", — уточняет Кузнецова. Только проценты на подсакционные активы России составили 821 миллион евро за прошлый год и 734 миллиона — за первый квартал 2023-го.
Они заработали огромные деньги — причем совершенно незаконно. Судебные разбирательства грозят существенными убытками и репутационными потерями. Частичными послаблениями депозитарий пытается снять с себя ответственность, минимизировав при этом реальные выплаты. "Заметьте, выбрали только гособлигации, при этом организация делает упор на множестве проверок. Похоже, реальных выплат под разными предлогами постараются избежать", — добавляет эксперт.
Однако член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассматривает действия Euroclear как жест доброй воли. "Думаю, Западу уже понятно, что СВО закончится не в их пользу, и они показывают готовность к переговорам и компромиссу", — говорит он. К тому же от разморозки активов западные инвесторы получат большую прибыль, так как российские компании платят щедрые дивиденды.
"Решение Euroclear можно рассматривать как частичное снятие санкций", — отмечает экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
В то же время европейские депозитарии требуют соблюдения запретов от третьих стран. Например, казахстанских брокеров заставили выделить российских клиентов в отдельную группу для "оценки их числа". Любые операции начинаются с аналитики, и это первый шаг к управлению российскими активами отдельно от общего пула, указывают эксперты.
Откуда не ждали. Решение Казахстана удивило россиян
Bank of China, опасаясь вторичных санкций, запретил 13 июня российским клиентам переводы юаней в ЕС, Швейцарию, Великобританию и США. Отечественные компании и граждане использовали счета в китайской валюте за рубежом, чтобы хранить там средства в относительной безопасности и в том числе расплачиваться за поставки по параллельному импорту. Теперь это не получится.
И частные, и государственные зарубежные инвестиции сейчас слишком опасны. "Повод приостановить движение средств в Россию может возникнуть на пустом месте. Около трех миллиардов евро вряд ли целиком вернутся держателям активов, даже несмотря на зеркальные санкции нашего депозитария", — уверен Лобода. На этом фоне действия европейских клирингов выглядят скорее как уловка, чем реальный возврат к принципам неприкосновенности частной собственности.