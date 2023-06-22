https://ria.ru/20230622/rars-1879861486.html
На Украине внесли РАРС в список угроз нацбезопасности
На Украине внесли РАРС в список угроз нацбезопасности - РИА Новости, 22.06.2023
На Украине внесли РАРС в список угроз нацбезопасности
Служба безопасности Украины (СБУ) внесла Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы (РАРС) в перечень угрожающих национальной безопасности Украины... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:24
2023-06-22T18:24
2023-06-22T18:24
религия
украина
служба безопасности украины
в мире
украинская православная церковь
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) внесла Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы (РАРС) в перечень угрожающих национальной безопасности Украины организаций. "Служба безопасности Украины включила Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы наравне с крупнейшими политическими партиями и рядом общественных объединений России в список организаций, угрожающих национальной безопасности Украины", – сообщили РИА Новости в РАРС. Сайт СБУ также опубликовал информацию об этом. "Теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений России на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам", – говорится в сообщении. В ежегодных докладах РАРС, которые неоднократно представлялись в медиагруппе "Россия сегодня", анализируются наиболее значимые события и тенденции в сфере взаимоотношений государственных властей, общества и религиозных организаций и даны рекомендации по снижению рисков обострения ситуации в межрелигиозных отношениях, предотвращению экстремизма и дискриминации. В том числе, в них уделяется внимание дискриминации верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны украинских властей.
https://ria.ru/20230605/svyaschennosluzhitel-1876258563.html
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украина, служба безопасности украины, в мире, украинская православная церковь
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, В мире, Украинская православная церковь
На Украине внесли РАРС в список угроз нацбезопасности
СБУ внесла Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы в список угроз нацбезопасности
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) внесла Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы (РАРС) в перечень угрожающих национальной безопасности Украины организаций.
«
"Служба безопасности Украины включила Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы наравне с крупнейшими политическими партиями и рядом общественных объединений России
в список организаций, угрожающих национальной безопасности Украины", – сообщили РИА Новости в РАРС.
Сайт СБУ также опубликовал информацию об этом. "Теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений России на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам", – говорится в сообщении.
В ежегодных докладах РАРС, которые неоднократно представлялись в медиагруппе "Россия сегодня", анализируются наиболее значимые события и тенденции в сфере взаимоотношений государственных властей, общества и религиозных организаций и даны рекомендации по снижению рисков обострения ситуации в межрелигиозных отношениях, предотвращению экстремизма и дискриминации. В том числе, в них уделяется внимание дискриминации верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны украинских властей.
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