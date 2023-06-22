https://ria.ru/20230622/rakety-1879758636.html
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту четыре ракеты
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту четыре ракеты - РИА Новости, 22.06.2023
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту четыре ракеты
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту четыре ракеты, сообщил РИА Новости представитель военного следственного управления СК по Объединенной группировке войск. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:33
2023-06-22T11:33
2023-06-22T12:20
херсонская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
storm shadow
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ЧОНГАР (Херсонская обл.), 22 июн — РИА Новости. ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту четыре ракеты, сообщил РИА Новости представитель военного следственного управления СК по Объединенной группировке войск."По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет. В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы данных ракет, на одной из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая, что данная ракета произведена во Франции", — сказал он.Одна ракета попала в дорожное полотно моста, добавил собеседник агентства.Как передавал с места происшествия корреспондент РИА Новости, на осколках ракет видна маркировка MBDA France — производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.Сегодня рано утром украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в том числе по Чонгарскому мосту. Жертв и пострадавших нет. По оценке председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, повреждения дорожного полотна незначительные, мост быстро восстановят. Пока что движение автотранспорта организовали по резервному маршруту.
https://ria.ru/20230622/most-1879741031.html
херсонская область
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Поврежденный после удара ВСУ мост через Чонгар
Поврежденный после удара ВСУ мост через Чонгар
2023-06-22T11:33
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика крым, storm shadow
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Storm Shadow
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту четыре ракеты
СК: ВСУ выпустили четыре ракеты по мосту через Чонгар между Крымом и Херсонской областью