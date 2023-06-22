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Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки
Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 22.06.2023
Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских крылатых ракет Storm Shadow, 15 беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:40
2023-06-22T13:40
2023-06-22T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских крылатых ракет Storm Shadow, 15 беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 15 украинских дронов в ДНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5193 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11110 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки
Минобороны сообщило о перехвате ПВО пяти крылатых ракет большой дальности Storm Shadow