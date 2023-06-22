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Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 22.06.2023

Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских крылатых ракет Storm Shadow, 15 беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:40

2023-06-22T13:40

2023-06-22T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских крылатых ракет Storm Shadow, 15 беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 15 украинских дронов в ДНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5193 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11110 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)