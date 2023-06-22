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Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 22.06.2023 (обновлено: 13:51 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/pvo-1879789790.html
Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки
Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 22.06.2023
Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских крылатых ракет Storm Shadow, 15 беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:40
2023-06-22T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских крылатых ракет Storm Shadow, 15 беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 15 украинских дронов в ДНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5193 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11110 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
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безопасность, россия, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Минобороны сообщило о перехвате ПВО пяти крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских крылатых ракет Storm Shadow, 15 беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 15 украинских дронов в ДНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5193 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11110 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 июня, 17:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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