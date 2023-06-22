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Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.06.2023
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12:03 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/putin-1879762917.html
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.06.2023
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:03
2023-06-22T12:03
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
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LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета Безопасности_22 июня
LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета Безопасности_22 июня
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2023-06-22T12:03
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Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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