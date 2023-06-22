https://ria.ru/20230622/putin-1879762917.html
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.06.2023
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:03
2023-06-22T12:03
2023-06-22T12:03
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879763324_0:115:3233:1933_1920x0_80_0_0_73f4eede8ee2b73924eed13fde9ddb0e.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879763324_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_eaae87378f959c783e1f42bb4d3f08c8.jpg
LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета Безопасности_22 июня
LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета Безопасности_22 июня
2023-06-22T12:03
true
PT16M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2023-06-22T12:03
true
PT16M16S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.