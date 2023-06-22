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Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия - РИА Новости, 22.06.2023
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10:10 22.06.2023 (обновлено: 11:32 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/putin-1879738738.html
Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия
Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия - РИА Новости, 22.06.2023
Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия
Президент России Владимир Путин обратился к участникам международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:10
2023-06-22T11:32
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СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к участникам международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" с приветствием, в котором обратил внимание на нарушение принципов, утвержденных концепцией о запрещении биологического и токсинного оружия. "В нынешних непростых международных условиях очень важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера. В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются", — заявил глава государства. Кроме того, добавил он, полезные инициативы, направленные на упрощение режима нераспространения такого оружия, нередко встречают противодействие со стороны государств, стремящихся использовать международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других."Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", — подчеркнул Путин. По его словам, взаимодействие между странами в этой области должно идти на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств.Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) была одобрена 26-й сессией Генассамблеи ООН 16 декабря 1971 года. Сейчас она насчитывает 183 участника. Это первый международный договор, запретивший целую категорию оружия массового уничтожения. В соответствии с первой статьей КБТО, государства-участники обязуются не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять биологическое оружие. Вторая статья предполагает уничтожение всех запасов биологическое оружия, оборудования и средства доставки в течение девяти месяцев после вступления конвенции в силу. Третья статья запрещает передачу биооружия и любое содействие по его разработке и приобретению. При этом в КБТО нет ни конкретных положений о подходах к ее осуществлению, ни перечня биологических агентов, подлежащих запрету. Поэтому в 2001 году эксперты подготовили проект юридически обязывающего протокола к конвенции, но США в одностороннем порядке сорвали процесс его принятия.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879095782.html
https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия

Путин заявил о систематических нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к участникам международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" с приветствием, в котором обратил внимание на нарушение принципов, утвержденных концепцией о запрещении биологического и токсинного оружия.
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"В нынешних непростых международных условиях очень важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера. В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются", — заявил глава государства.
Кроме того, добавил он, полезные инициативы, направленные на упрощение режима нераспространения такого оружия, нередко встречают противодействие со стороны государств, стремящихся использовать международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других.
"Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", — подчеркнул Путин.
По его словам, взаимодействие между странами в этой области должно идти на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Минобороны России заявило о доступе США к агентам биооружия по всему миру
19 июня, 11:42
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) была одобрена 26-й сессией Генассамблеи ООН 16 декабря 1971 года. Сейчас она насчитывает 183 участника. Это первый международный договор, запретивший целую категорию оружия массового уничтожения.
В соответствии с первой статьей КБТО, государства-участники обязуются не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять биологическое оружие. Вторая статья предполагает уничтожение всех запасов биологическое оружия, оборудования и средства доставки в течение девяти месяцев после вступления конвенции в силу. Третья статья запрещает передачу биооружия и любое содействие по его разработке и приобретению.
При этом в КБТО нет ни конкретных положений о подходах к ее осуществлению, ни перечня биологических агентов, подлежащих запрету. Поэтому в 2001 году эксперты подготовили проект юридически обязывающего протокола к конвенции, но США в одностороннем порядке сорвали процесс его принятия.
Пятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о биологическом оружии во Дворце Наций в Женеве, Швейцария. 19 ноября 2001 год - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия
10 апреля 2022, 03:33
 
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