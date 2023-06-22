https://ria.ru/20230622/putin-1879738738.html

Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия

Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия - РИА Новости, 22.06.2023

Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия

Президент России Владимир Путин обратился к участникам международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:10

2023-06-22T10:10

2023-06-22T11:32

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СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к участникам международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" с приветствием, в котором обратил внимание на нарушение принципов, утвержденных концепцией о запрещении биологического и токсинного оружия. "В нынешних непростых международных условиях очень важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера. В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются", — заявил глава государства. Кроме того, добавил он, полезные инициативы, направленные на упрощение режима нераспространения такого оружия, нередко встречают противодействие со стороны государств, стремящихся использовать международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других."Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", — подчеркнул Путин. По его словам, взаимодействие между странами в этой области должно идти на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств.Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) была одобрена 26-й сессией Генассамблеи ООН 16 декабря 1971 года. Сейчас она насчитывает 183 участника. Это первый международный договор, запретивший целую категорию оружия массового уничтожения. В соответствии с первой статьей КБТО, государства-участники обязуются не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять биологическое оружие. Вторая статья предполагает уничтожение всех запасов биологическое оружия, оборудования и средства доставки в течение девяти месяцев после вступления конвенции в силу. Третья статья запрещает передачу биооружия и любое содействие по его разработке и приобретению. При этом в КБТО нет ни конкретных положений о подходах к ее осуществлению, ни перечня биологических агентов, подлежащих запрету. Поэтому в 2001 году эксперты подготовили проект юридически обязывающего протокола к конвенции, но США в одностороннем порядке сорвали процесс его принятия.

https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879095782.html

https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html

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