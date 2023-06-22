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АТОР просит МЭР отложить введение "Электронной путевки" - РИА Новости, 22.06.2023
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Туризм
 
19:10 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/putevki-1879868722.html
АТОР просит МЭР отложить введение "Электронной путевки"
АТОР просит МЭР отложить введение "Электронной путевки" - РИА Новости, 22.06.2023
АТОР просит МЭР отложить введение "Электронной путевки"
АТОР просит Минэкономразвития отсрочить введение системы "Электронная путевка" до конца 2024 года. Копия письма за подписью главы ассоциации Майи Ломидзе... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:10
2023-06-22T19:10
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. АТОР просит Минэкономразвития отсрочить введение системы "Электронная путевка" до конца 2024 года. Копия письма за подписью главы ассоциации Майи Ломидзе имеется в распоряжении РИА Новости.В ассоциации пояснили, что отсрочка до конца 2024 года для всех сфер деятельности необходима не только в связи с большими затратами, которые вынуждена нести любая компания для автоматизации процесса передачи данных о туре в систему. "Тревожность вызывает также и обеспечение безопасности данных российских граждан", — указали в письме.Туроператоры и путешественники опасаются взломов и атак, которым может быть подвергнута система, добавили в АТОР. В письме есть ссылка на заявление Роскомнадзора, который сообщил, что западные спецслужбы активно используют в неизвестных целях данные россиян, получаемые путем кражи информации, накапливаемой организациями в РФ.В системе "Электронная путевка" будут содержаться сведения о паспортах, свидетельствах о рождении несовершеннолетних, информация о составе участников тура, его стоимости, времени и месте пребывания. "Нельзя исключить, что такая база данных может стать объектом хакерских атак, в том числе для намеренного придания публичности персональных данных российских граждан", — говорится в письме. Потому новацию лучше отложить, отмечают в АТОР.Госдума в мае приняла во втором чтении поправки к законопроекту об особенностях расторжения договора о реализации турпродукта в условиях частичной мобилизации, предусматривающие, что ответственность за невнесение сведений в "Электронную путевку" наступает для туроператоров 1 сентября 2024 года. То есть обязательное внесение сведений в единую информсистему переносится на год. При этом на ПМЭФ замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал, что перенос внедрения системы для туроператоров в сфере выездного туризма не обсуждается, она заработает с 1 сентября 2023 года.
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новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
АТОР просит МЭР отложить введение "Электронной путевки"

АТОР просит МЭР отложить введение "Электронной путевки" из-за хакерских взломов и атак

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. АТОР просит Минэкономразвития отсрочить введение системы "Электронная путевка" до конца 2024 года. Копия письма за подписью главы ассоциации Майи Ломидзе имеется в распоряжении РИА Новости.
В ассоциации пояснили, что отсрочка до конца 2024 года для всех сфер деятельности необходима не только в связи с большими затратами, которые вынуждена нести любая компания для автоматизации процесса передачи данных о туре в систему. "Тревожность вызывает также и обеспечение безопасности данных российских граждан", — указали в письме.
Туроператоры и путешественники опасаются взломов и атак, которым может быть подвергнута система, добавили в АТОР. В письме есть ссылка на заявление Роскомнадзора, который сообщил, что западные спецслужбы активно используют в неизвестных целях данные россиян, получаемые путем кражи информации, накапливаемой организациями в РФ.
В системе "Электронная путевка" будут содержаться сведения о паспортах, свидетельствах о рождении несовершеннолетних, информация о составе участников тура, его стоимости, времени и месте пребывания. "Нельзя исключить, что такая база данных может стать объектом хакерских атак, в том числе для намеренного придания публичности персональных данных российских граждан", — говорится в письме. Потому новацию лучше отложить, отмечают в АТОР.
Госдума в мае приняла во втором чтении поправки к законопроекту об особенностях расторжения договора о реализации турпродукта в условиях частичной мобилизации, предусматривающие, что ответственность за невнесение сведений в "Электронную путевку" наступает для туроператоров 1 сентября 2024 года. То есть обязательное внесение сведений в единую информсистему переносится на год. При этом на ПМЭФ замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал, что перенос внедрения системы для туроператоров в сфере выездного туризма не обсуждается, она заработает с 1 сентября 2023 года.
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