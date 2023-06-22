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Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины
Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины - РИА Новости, 22.06.2023
Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины
Нидерланды заключили контракт с бельгийской компанией FN Herstal на 111 миллионов евро на пулеметы MAG для Украины, заявили в министерстве обороны королевства. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:44
2023-06-22T22:44
2023-06-22T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
людивин дедондер
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ГААГА, 22 июн - РИА Новости. Нидерланды заключили контракт с бельгийской компанией FN Herstal на 111 миллионов евро на пулеметы MAG для Украины, заявили в министерстве обороны королевства. Сообщается, что министр обороны Кайса Оллонгрен и ее бельгийская коллега Людивин Дедондер подписали в четверг соглашение, согласно которому Нидерланды должны потратить 355 миллионов евро на бельгийскую промышленность. "В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро с бельгийской фирмой FN Herstal для поставки пулеметов MAG для Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что это средние пулеметы, которые можно использовать против наземных и воздушных целей.
https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html
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в мире, нидерланды, украина, людивин дедондер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Людивин Дедондер
Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины
Нидерланды заключили контракт с бельгийской FN Herstal на пулеметы MAG для Украины