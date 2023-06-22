https://ria.ru/20230622/pulemety-1879889736.html

Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины

Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины - РИА Новости, 22.06.2023

Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины

Нидерланды заключили контракт с бельгийской компанией FN Herstal на 111 миллионов евро на пулеметы MAG для Украины, заявили в министерстве обороны королевства. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:44

2023-06-22T22:44

2023-06-22T22:44

специальная военная операция на украине

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людивин дедондер

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ГААГА, 22 июн - РИА Новости. Нидерланды заключили контракт с бельгийской компанией FN Herstal на 111 миллионов евро на пулеметы MAG для Украины, заявили в министерстве обороны королевства. Сообщается, что министр обороны Кайса Оллонгрен и ее бельгийская коллега Людивин Дедондер подписали в четверг соглашение, согласно которому Нидерланды должны потратить 355 миллионов евро на бельгийскую промышленность. "В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро с бельгийской фирмой FN Herstal для поставки пулеметов MAG для Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что это средние пулеметы, которые можно использовать против наземных и воздушных целей.

https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

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в мире, нидерланды, украина, людивин дедондер