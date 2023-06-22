https://ria.ru/20230622/pulemet-1879837110.html
Кадырову подарили пулемет, изготовленный донецким кузнецом из снарядов ВСУ
Кадырову подарили пулемет, изготовленный донецким кузнецом из снарядов ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
Кадырову подарили пулемет, изготовленный донецким кузнецом из снарядов ВСУ
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили макет пулемета, изготовленный известным кузнецом из Донецка Виктором Михалёвым из украинских снарядов, сообщил глава... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:52
2023-06-22T16:52
2023-06-22T17:19
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 22 июн – РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили макет пулемета, изготовленный известным кузнецом из Донецка Виктором Михалёвым из украинских снарядов, сообщил глава Ножай-Юртовского района республики Асланбек Музураев. Он передал подарок руководителю региона на проходящем в его районе фестивале "Беноевская весна". По словам Музураева, изделие выполнено из украинских снарядов и автоматных гильз. На нем написано "Ахмат - сила", это лозунг в честь погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. "Видите? Дарят пулеметы, а мы будем стрелять из пулеметов", - сказал Кадыров, принимая подарок. Фестиваль "Беноевская весна" впервые прошел в 2015 году, инициатором его проведения выступил Рамзан Кадыров. Целью проекта объявлено сохранение культурного наследия чеченского народа. На фестивале проводятся соревнования по стрельбе из лука, перетягиванию каната, поднятию валунов, а также конные скачки, сельскохозяйственная выставка и конкурс чтецов Корана. Завершится фестиваль концертом чеченских артистов и салютом.
https://ria.ru/20230304/kuznets-1855858070.html
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Кадыров принимает в дар сувенирный пулемет из украинских снарядов и гильз
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили макет пулемета, изготовленный известным кузнецом из Донецка Виктором Михалёвым из украинских снарядов, сообщил глава Ножай-Юртовского района республики Асланбек Музураев. Он передал подарок руководителю региона на проходящем в его районе фестивале "Беноевская весна".
2023-06-22T16:52
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадырову подарили пулемет, изготовленный донецким кузнецом из снарядов ВСУ
Кадырову подарили пулемет, сделанный донецким кузнецом Михалевым из украинских снарядов