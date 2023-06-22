https://ria.ru/20230622/protest-1879821054.html

Под Приштиной сербы вышли на массовый протест

Под Приштиной сербы вышли на массовый протест - РИА Новости, 22.06.2023

Под Приштиной сербы вышли на массовый протест

В анклаве Грачаница близ Приштины местные сербы второй день выходят на массовый протест из-за задержания соотечественников, безопасность на акции поддерживают... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:49

2023-06-22T15:49

2023-06-22T16:34

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БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. В анклаве Грачаница близ Приштины местные сербы второй день выходят на массовый протест из-за задержания соотечественников, безопасность на акции поддерживают усиленные наряды полиции и международных миссий. Полиция самопровозглашенного Косово в среду задержала уже седьмого за последнее время серба, на этот раз в анклаве Грачаница близ Приштины. Им стал Драгиша Миленкович, подозреваемый Приштиной в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах. Его семья рассказала журналистам, что косовоалбанские полицейские применили силу и жестко провели задержание. Жители Грачаницы в среду днем массово вышли на улицу и блокировали трассу в знак протеста с требованием освободить соотечественника. Косовский албанец на автомобиле въехал в толпу сербов, пострадавшего с травмой ноги увезла в больницу скорая помощь. "Несколько тысяч человек и сегодня протестуют в Грачанице из-за задержаний соотечественников, перед началом акции во дворе отделения полиции были поставлены три автомобиля спецподразделений. Косовская полиция ранее заявила, что главная улица в Грачанице будет блокирована на время протеста. Заметно присутствие (контингента НАТО) KFOR на улицах и итальянских карабинеров, членов миссии ЕС по верховенству закона EULEX", - передает портал, разместивший видео акции. Сербы носят транспаранты "Мы все - Драгиша Миленкович", "Справедливость для сербского народа", "Стоп криминализации сербов". Президент Сербии заявил перед тем, что поедет на встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Брюссель, но не с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Сербский лидер указал, что Белград по вопросу Косово и Метохии разговаривают только с коллективным Западом, и находится под огромным внешним давлением. Курти сообщил в среду, что поедет в Брюссель для встречи с руководством Сербии. Глава дипломатии ЕС в четверг утром снова призвал лидеров официального Белграда и Приштины на срочную встречу в связи с обострением в крае. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров 22 июня в Брюсселе. Косовский "премьер" Альбин Курти ответил, что рассмотрит это предложение. Вучич тогда отказался разговаривать с Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут албанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили в среду блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержания семи соотечественников. Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами. Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230618/serbiya-1878979782.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, приштина, сербия, альбин курти, нато, евросоюз