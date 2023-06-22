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Раскрыты шокирующие детали пропажи женщины, покинувшей родных полвека назад
Раскрыты шокирующие детали пропажи женщины, покинувшей родных полвека назад - РИА Новости, 22.06.2023
Раскрыты шокирующие детали пропажи женщины, покинувшей родных полвека назад
В США полиция спустя 45 лет смогла установить личность женщины, чьи останки были обнаружены в 1978 году в саквояже для одежды, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:28
2023-06-22T06:28
2023-06-22T15:40
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В США полиция спустя 45 лет смогла установить личность женщины, чьи останки были обнаружены в 1978 году в саквояже для одежды, сообщил телеканал CBS.В октябре того года в городке Имлей в отдаленном районе северной Невады был обнаружен саквояж для одежды, в котором находились останки женщины, тогда установить личность погибшей, как и причины ее смерти, не удалось.Однако на прошлой неделе местные детективы объявили, что благодаря новым технологиям по определению ДНК удалось выяснить, что останки принадлежат Флоренс Чарльстон из Огайо, которая незадолго до смерти переехала в Орегон."Как Чарльстон оказалась мертвой и похороненной в неглубокой могиле в 860 километрах от своего нового дома, до сих пор остается загадкой", - отмечает CBS. Местная полиция продолжает расследование обстоятельств гибели женщины.Родственница Чарльстон Диана Лиггитт, сообщила, что ее тетя, которой на момент смерти было почти 70 лет, уехала в Орегон в начале 1970-х годов. "Прошли десятилетия. Семья больше ничего не слышала о Чарльстон", - говорится в статье.Лиггитт рассказала, что задавалась вопросами, была ли ее тетя счастлива и в безопасности после отъезда. "Все эти вопросы были у меня, и оказалось, что она мертва", - посетовала женщина, выразив надежду, что удастся выяснить, почему и как умерла ее родственница.
https://ria.ru/20230604/razgadka-1876023747.html
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в мире, сша, невада, орегон
В мире, США, Невада, Орегон
Раскрыты шокирующие детали пропажи женщины, покинувшей родных полвека назад
CBS: в Неваде установили личность женщины, тело которой нашли в саквояже 45 лет назад
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
В США полиция спустя 45 лет смогла установить личность женщины, чьи останки были обнаружены в 1978 году в саквояже для одежды, сообщил
телеканал CBS.
В октябре того года в городке Имлей в отдаленном районе северной Невады
был обнаружен саквояж для одежды, в котором находились останки женщины, тогда установить личность погибшей, как и причины ее смерти, не удалось.
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Однако на прошлой неделе местные детективы объявили, что благодаря новым технологиям по определению ДНК удалось выяснить, что останки принадлежат Флоренс Чарльстон из Огайо
, которая незадолго до смерти переехала в Орегон
.
"Как Чарльстон оказалась мертвой и похороненной в неглубокой могиле в 860 километрах от своего нового дома, до сих пор остается загадкой", - отмечает CBS. Местная полиция продолжает расследование обстоятельств гибели женщины.
Родственница Чарльстон Диана Лиггитт, сообщила, что ее тетя, которой на момент смерти было почти 70 лет, уехала в Орегон в начале 1970-х годов. "Прошли десятилетия. Семья больше ничего не слышала о Чарльстон", - говорится в статье.
Лиггитт рассказала, что задавалась вопросами, была ли ее тетя счастлива и в безопасности после отъезда. "Все эти вопросы были у меня, и оказалось, что она мертва", - посетовала женщина, выразив надежду, что удастся выяснить, почему и как умерла ее родственница.
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