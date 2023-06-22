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Киев скрывает правду о Буче по примеру гитлеровцев в Виннице, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/propaganda-1879875466.html
Киев скрывает правду о Буче по примеру гитлеровцев в Виннице, заявили в ДНР
Киев скрывает правду о Буче по примеру гитлеровцев в Виннице, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.06.2023
Киев скрывает правду о Буче по примеру гитлеровцев в Виннице, заявили в ДНР
Украинские преступления в Буче в 2022 году и злодеяния гитлеровцев в Виннице на 80 лет раньше маскировали по одному сценарию, рассказала РИА Новости и.о... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:07
2023-06-22T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
буча
донецкая народная республика
винница
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские преступления в Буче в 2022 году и злодеяния гитлеровцев в Виннице на 80 лет раньше маскировали по одному сценарию, рассказала РИА Новости и.о. директора Госархива ДНР Наталья Хворостянова. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. По словам Хворостяновой, выводы о схожести сценариев позволяет сделать изучение подборки оккупационной прессы из архивов Донецка. Публикации в этих изданиях свидетельствуют, что гитлеровцы, массово убивавшие советских граждан в Виннице, в 1943 году обвиняли в этом советскую сторону. Те же "методички", отметила Хворостянова, сейчас применяют украинские власти. "Мы, когда изучали документы по нацизму, видели аналогию. События в Виннице мы сравнили с Бучей: тут захоронение - и там захоронение, привозят иностранных экспертов. &lt;...&gt; Потом эксперты (специально созданной) комиссии дают показания: была задача фальсифицировать факты", - сказала собеседница агентства. Она обратила внимание, что в этой истории оккупационные СМИ порой даже противоречили официальной пропаганде. В частности, вслед за гитлеровской "комиссией по расследованию" они повторяли, что обнаруженные в массовых захоронениях под Винницей тела хорошо сохранились, тогда как, по официальной версии захватчиков, расстрел произошел за три года до начала оккупации, отметила Хворостянова. "Я обнаружила эти винницкие заголовки. Они [в оккупационной прессе] пишут, что эти убийства были в 1938 году. Шесть лет [прошло с тех пор] - и [всё равно] пишут, что трупы "дуже гарно збереглись", - указала собеседница агентства. Она обратила внимание, что Госархиве ДНР имеются подшивки периодики, издававшейся на оккупированной территории Украинской ССР, и во всех есть упоминания винницких событий. Везде материал подается так, чтобы обвинить в расстрелах СССР. "Двенадцать оккупационных газет у нас находится в подшивке в фонде 2886, и в каждой из них мы видим раздувание винницкой трагедии", - сказала руководитель Госархива ДНР. Ранее доказательства того, что гитлеровцы в 1943 году пытались выдать массовые расстрелы в Виннице за массовые убийства, совершённые советской властью, были обнаружены в госархиве новейшей социально-политической истории Смоленской области. Документы свидетельствуют, что один из представителей оккупационных властей - бывший сотрудник криминальной полиции Курт Гронер - рассказал на допросах, что винницкая "зондеркомиссия" специально откапывала расстрелянных, после чего тела фотографировали, а медики делали поддельные заключения.
https://ria.ru/20230621/standarty-1879687938.html
https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879708002.html
буча
донецкая народная республика
винница
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в мире, буча, донецкая народная республика, винница
Специальная военная операция на Украине, В мире, Буча, Донецкая Народная Республика, Винница
Киев скрывает правду о Буче по примеру гитлеровцев в Виннице, заявили в ДНР

Хворостянова: Киев скрывает преступления в Буче по примеру гитлеровцев из Винницы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские преступления в Буче в 2022 году и злодеяния гитлеровцев в Виннице на 80 лет раньше маскировали по одному сценарию, рассказала РИА Новости и.о. директора Госархива ДНР Наталья Хворостянова.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Эмблема Организации Объединенных Наций на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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По словам Хворостяновой, выводы о схожести сценариев позволяет сделать изучение подборки оккупационной прессы из архивов Донецка. Публикации в этих изданиях свидетельствуют, что гитлеровцы, массово убивавшие советских граждан в Виннице, в 1943 году обвиняли в этом советскую сторону. Те же "методички", отметила Хворостянова, сейчас применяют украинские власти. "Мы, когда изучали документы по нацизму, видели аналогию. События в Виннице мы сравнили с Бучей: тут захоронение - и там захоронение, привозят иностранных экспертов. <...> Потом эксперты (специально созданной) комиссии дают показания: была задача фальсифицировать факты", - сказала собеседница агентства.
Она обратила внимание, что в этой истории оккупационные СМИ порой даже противоречили официальной пропаганде. В частности, вслед за гитлеровской "комиссией по расследованию" они повторяли, что обнаруженные в массовых захоронениях под Винницей тела хорошо сохранились, тогда как, по официальной версии захватчиков, расстрел произошел за три года до начала оккупации, отметила Хворостянова. "Я обнаружила эти винницкие заголовки. Они [в оккупационной прессе] пишут, что эти убийства были в 1938 году. Шесть лет [прошло с тех пор] - и [всё равно] пишут, что трупы "дуже гарно збереглись", - указала собеседница агентства. Она обратила внимание, что Госархиве ДНР имеются подшивки периодики, издававшейся на оккупированной территории Украинской ССР, и во всех есть упоминания винницких событий. Везде материал подается так, чтобы обвинить в расстрелах СССР. "Двенадцать оккупационных газет у нас находится в подшивке в фонде 2886, и в каждой из них мы видим раздувание винницкой трагедии", - сказала руководитель Госархива ДНР.
Ранее доказательства того, что гитлеровцы в 1943 году пытались выдать массовые расстрелы в Виннице за массовые убийства, совершённые советской властью, были обнаружены в госархиве новейшей социально-политической истории Смоленской области. Документы свидетельствуют, что один из представителей оккупационных властей - бывший сотрудник криминальной полиции Курт Гронер - рассказал на допросах, что винницкая "зондеркомиссия" специально откапывала расстрелянных, после чего тела фотографировали, а медики делали поддельные заключения.
Гвардейская дивизия имени И. Панфилова переходит на позиции, отбитые у врага. 1943 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Опубликованы документы о провокациях гитлеровцев в Виннице в 1943 году
Вчера, 07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБучаДонецкая Народная РеспубликаВинница
 
 
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