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Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня - РИА Новости, 22.06.2023
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08:37 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/proliv-1879714990.html
Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня
Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня - РИА Новости, 22.06.2023
Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня
Корабль береговой охраны США Stratton прошел через Тайваньский пролив в среду, Китай усилит патрулирование в водах, находящихся в его юрисдикции, будет твердо... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:37
2023-06-22T08:37
в мире
китай
сша
тайвань
нэнси пелоси
энтони блинкен
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ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Корабль береговой охраны США Stratton прошел через Тайваньский пролив в среду, Китай усилит патрулирование в водах, находящихся в его юрисдикции, будет твердо защищать свой суверенитет, заявил в четверг официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй. По его словам, корабль Stratton прошел через пролив в среду, 21 июня. За два дня до этого госсекретарь США Энтони Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, на который Вашингтон возлагал большие надежды по улучшению отношений, ухудшившиеся в том числе из-за ситуации с Тайванем. "Корабли морской полиции Китая сопроводили его на всем пути, приняли ответные меры в соответствии с законом. Морская полиция Китая усилит патрулирования в водах, находящихся под юрисдикцией Китая, будет твердо защищать государственный суверенитет, безопасность, права и интересы на море", - сказал Гань Юй, слова которого приводит Управление. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230609/china-1877287657.html
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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Энтони Блинкен
Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня

В КНР заявили о прохождении корабля американской береговой охраны через Тайваньский пролив

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Корабль береговой охраны США Stratton прошел через Тайваньский пролив в среду, Китай усилит патрулирование в водах, находящихся в его юрисдикции, будет твердо защищать свой суверенитет, заявил в четверг официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй.
По его словам, корабль Stratton прошел через пролив в среду, 21 июня. За два дня до этого госсекретарь США Энтони Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, на который Вашингтон возлагал большие надежды по улучшению отношений, ухудшившиеся в том числе из-за ситуации с Тайванем.
"Корабли морской полиции Китая сопроводили его на всем пути, приняли ответные меры в соответствии с законом. Морская полиция Китая усилит патрулирования в водах, находящихся под юрисдикцией Китая, будет твердо защищать государственный суверенитет, безопасность, права и интересы на море", - сказал Гань Юй, слова которого приводит Управление.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Кадр видео учений китайских вооруженных сил вокруг Тайваня
Китай приступил к учениям у Тайваня после патрулирований с Россией в АТР
9 июня, 17:30
 
В миреКитайСШАТайваньНэнси ПелосиЭнтони Блинкен
 
 
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