https://ria.ru/20230622/proliv-1879714990.html

Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня

Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня - РИА Новости, 22.06.2023

Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня

Корабль береговой охраны США Stratton прошел через Тайваньский пролив в среду, Китай усилит патрулирование в водах, находящихся в его юрисдикции, будет твердо... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:37

2023-06-22T08:37

2023-06-22T08:37

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

энтони блинкен

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ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Корабль береговой охраны США Stratton прошел через Тайваньский пролив в среду, Китай усилит патрулирование в водах, находящихся в его юрисдикции, будет твердо защищать свой суверенитет, заявил в четверг официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй. По его словам, корабль Stratton прошел через пролив в среду, 21 июня. За два дня до этого госсекретарь США Энтони Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, на который Вашингтон возлагал большие надежды по улучшению отношений, ухудшившиеся в том числе из-за ситуации с Тайванем. "Корабли морской полиции Китая сопроводили его на всем пути, приняли ответные меры в соответствии с законом. Морская полиция Китая усилит патрулирования в водах, находящихся под юрисдикцией Китая, будет твердо защищать государственный суверенитет, безопасность, права и интересы на море", - сказал Гань Юй, слова которого приводит Управление. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230609/china-1877287657.html

китай

сша

тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, энтони блинкен