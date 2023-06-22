https://ria.ru/20230622/priomre-1879701330.html

Свыше 1,5 тысячи детей из Приморья посетили музей по "Арсеньевской карте"

Свыше 1,5 тысячи детей из Приморья посетили музей по "Арсеньевской карте" - РИА Новости, 22.06.2023

Свыше 1,5 тысячи детей из Приморья посетили музей по "Арсеньевской карте"

Свыше 1,5 тысячи школьников из Приморья с начала лета посетили музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в рамках проекта "Арсеньевская... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:24

2023-06-22T04:24

2023-06-22T04:24

олег кожемяко

приморский океанариум

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи школьников из Приморья с начала лета посетили музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в рамках проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство региона. В День защиты детей 1 июня глава Приморья Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта". Теперь школьники в возрасте 6-13 лет смогут бесплатно посещать культурные учреждения. Сейчас в проекте участвуют дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока, а с осени программа должна охватить все Приморье. "В одном из объектов проекта – музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева – побывали уже более 1,5 тысяч ребят", - говорится в сообщении. Сотрудники музея отмечают, что дети с удовольствием приходят туда. Популярны экскурсии по Корабельной набережной и по кварталу "Миллионка", где школьники узнают новую информацию и выполняют различные задания. По данным министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой, главная цель проекта "Арсеньевская карта" – продвижение исторического наследия края. Ранее правительство Приморья сообщало, что в июне свыше 1,8 тысячи школьников в рамках проекта "Арсеньевская карта" увидят постановки Приморского краевого драматического театра молодежи, свыше 3 тысяч человек смогут посетить Приморский океанариум и Приморский культурно-исторический центр, а также бесплатно сходить в кинотеатры. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.

https://ria.ru/20230619/vkontakte-1879182889.html

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олег кожемяко, приморский океанариум, владивосток, россия, приморский край