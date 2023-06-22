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Свыше 1,5 тысячи детей из Приморья посетили музей по "Арсеньевской карте" - РИА Новости, 22.06.2023
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04:24 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/priomre-1879701330.html
Свыше 1,5 тысячи детей из Приморья посетили музей по "Арсеньевской карте"
Свыше 1,5 тысячи детей из Приморья посетили музей по "Арсеньевской карте" - РИА Новости, 22.06.2023
Свыше 1,5 тысячи детей из Приморья посетили музей по "Арсеньевской карте"
Свыше 1,5 тысячи школьников из Приморья с начала лета посетили музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в рамках проекта "Арсеньевская... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:24
2023-06-22T04:24
олег кожемяко
приморский океанариум
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи школьников из Приморья с начала лета посетили музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в рамках проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство региона. В День защиты детей 1 июня глава Приморья Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта". Теперь школьники в возрасте 6-13 лет смогут бесплатно посещать культурные учреждения. Сейчас в проекте участвуют дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока, а с осени программа должна охватить все Приморье. "В одном из объектов проекта – музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева – побывали уже более 1,5 тысяч ребят", - говорится в сообщении. Сотрудники музея отмечают, что дети с удовольствием приходят туда. Популярны экскурсии по Корабельной набережной и по кварталу "Миллионка", где школьники узнают новую информацию и выполняют различные задания. По данным министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой, главная цель проекта "Арсеньевская карта" – продвижение исторического наследия края. Ранее правительство Приморья сообщало, что в июне свыше 1,8 тысячи школьников в рамках проекта "Арсеньевская карта" увидят постановки Приморского краевого драматического театра молодежи, свыше 3 тысяч человек смогут посетить Приморский океанариум и Приморский культурно-исторический центр, а также бесплатно сходить в кинотеатры. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.
https://ria.ru/20230619/vkontakte-1879182889.html
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олег кожемяко, приморский океанариум, владивосток, россия, приморский край
Олег Кожемяко, Приморский океанариум, Владивосток, Россия, Приморский край
Свыше 1,5 тысячи детей из Приморья посетили музей по "Арсеньевской карте"

Свыше 1,5 тысячи приморских школьников посетили музей истории по "Арсеньевской карте"

© Фото : Музей истории Дальнего Востока имени В. К. АрсеньеваГлавный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Главный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева
Главный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи школьников из Приморья с начала лета посетили музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в рамках проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство региона.
В День защиты детей 1 июня глава Приморья Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта". Теперь школьники в возрасте 6-13 лет смогут бесплатно посещать культурные учреждения. Сейчас в проекте участвуют дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока, а с осени программа должна охватить все Приморье.
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"В одном из объектов проекта – музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева – побывали уже более 1,5 тысяч ребят", - говорится в сообщении.
Сотрудники музея отмечают, что дети с удовольствием приходят туда. Популярны экскурсии по Корабельной набережной и по кварталу "Миллионка", где школьники узнают новую информацию и выполняют различные задания.
По данным министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой, главная цель проекта "Арсеньевская карта" – продвижение исторического наследия края.
Ранее правительство Приморья сообщало, что в июне свыше 1,8 тысячи школьников в рамках проекта "Арсеньевская карта" увидят постановки Приморского краевого драматического театра молодежи, свыше 3 тысяч человек смогут посетить Приморский океанариум и Приморский культурно-исторический центр, а также бесплатно сходить в кинотеатры.
В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.
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