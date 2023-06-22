https://ria.ru/20230622/primore-1879717515.html
Приморье с начала года отправило в страны АТР сои на 110 миллионов долларов
Приморье с начала года отправило в страны АТР сои на 110 миллионов долларов - РИА Новости, 22.06.2023
Приморье с начала года отправило в страны АТР сои на 110 миллионов долларов
Производители Приморья с начала года отправили в страны АТР сою и соевое масло почти на 110 миллионов долларов, сообщает правительство региона на сайте. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:01
2023-06-22T09:01
2023-06-22T09:01
приморский край
атр
олег кожемяко
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Производители Приморья с начала года отправили в страны АТР сою и соевое масло почти на 110 миллионов долларов, сообщает правительство региона на сайте. "С начала года в страны АТР из Приморья отправлено сои и соевого масла почти на 110 миллионов долларов, что вносит существенный вклад в показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении. В минсельхозе Приморья РИА Новости уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года в страны АТР регион отправил сои на 56,4 миллиона долларов. Соя является основной экспортной культурой Приморья и одним из основных объектов приморского экспорта в Китай. С 2016 по 2022 годы ее поставки в КНР увеличились в 8 раз - до 456,8 тысячи тонн. Приморье занимает четвертую позицию в рейтинге российских субъектов-экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. Внешнеторговый оборот региона со всеми странами мира в первом квартале 2023 года увеличился на 23%. Экспорт вырос на 22,6%. КНР входит в число трёх основных стран-партнёров Приморского края: доля Китая в общем объёме внешнеторгового оборота региона в 2022 году составила 57,5%. По данным Дальневосточного таможенного управления, в 2022 году торговый оборот Приморского края с КНР увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом на 76,7% - до 7,5 миллиарда долларов. Помимо сельского хозяйства Приморье сотрудничает с Китаем в области строительства, рыбного хозяйства, транспорта. Так, в середине июня во время визита в КНР глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета КПК Муданьцзяна Дай Шоулунем предложил создать российско-китайскую рабочую группу по реализации проектов в транспортно-логистической сфере. По его словам, она поможет оптимизировать работу погранпереходов на общей границе и начать строить крупнейшие трансграничные транспортные объекты. Также во время поездки в КНР Кожемяко обсудил с партнерами из провинции Хэйлунцзян вопросы строительства жилья, коммунальных и дорожных объектов. Главы крупнейших промышленных групп этого региона сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с Приморьем. Ранее Кожемяко в ходе отчета перед краевыми депутатами заявил, что Приморье становится главным регионом российского Дальнего Востока, "парадными воротами", через которые Россия в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным курса на Восток, устанавливает контакт со всем миром.
https://ria.ru/20230615/granty-1878302652.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, атр, олег кожемяко, китай
Приморский край, АТР, Олег Кожемяко, Китай
Приморье с начала года отправило в страны АТР сои на 110 миллионов долларов
Приморье с начала года отправило в страны АТР сою и соевое масло на 110 миллионов долларов
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости.
Производители Приморья с начала года отправили в страны АТР сою и соевое масло почти на 110 миллионов долларов, сообщает правительство региона на сайте
.
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"С начала года в страны АТР из Приморья отправлено сои и соевого масла почти на 110 миллионов долларов, что вносит существенный вклад в показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.
В минсельхозе Приморья РИА Новости уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года в страны АТР регион отправил сои на 56,4 миллиона долларов.
Соя является основной экспортной культурой Приморья и одним из основных объектов приморского экспорта в Китай. С 2016 по 2022 годы ее поставки в КНР увеличились в 8 раз - до 456,8 тысячи тонн.
Приморье занимает четвертую позицию в рейтинге российских субъектов-экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. Внешнеторговый оборот региона со всеми странами мира в первом квартале 2023 года увеличился на 23%. Экспорт вырос на 22,6%. КНР входит в число трёх основных стран-партнёров Приморского края: доля Китая в общем объёме внешнеторгового оборота региона в 2022 году составила 57,5%. По данным Дальневосточного таможенного управления, в 2022 году торговый оборот Приморского края с КНР увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом на 76,7% - до 7,5 миллиарда долларов.
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Помимо сельского хозяйства Приморье сотрудничает с Китаем в области строительства, рыбного хозяйства, транспорта. Так, в середине июня во время визита в КНР глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета КПК Муданьцзяна Дай Шоулунем предложил создать российско-китайскую рабочую группу по реализации проектов в транспортно-логистической сфере. По его словам, она поможет оптимизировать работу погранпереходов на общей границе и начать строить крупнейшие трансграничные транспортные объекты.
Также во время поездки в КНР Кожемяко обсудил с партнерами из провинции Хэйлунцзян вопросы строительства жилья, коммунальных и дорожных объектов. Главы крупнейших промышленных групп этого региона сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с Приморьем.
Ранее Кожемяко в ходе отчета перед краевыми депутатами заявил, что Приморье становится главным регионом российского Дальнего Востока, "парадными воротами", через которые Россия в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным курса на Восток, устанавливает контакт со всем миром.