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В Приморье начали консультировать по вопросам благоустройства и ТОС - РИА Новости, 22.06.2023
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06:52 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/primore-1879706649.html
В Приморье начали консультировать по вопросам благоустройства и ТОС
В Приморье начали консультировать по вопросам благоустройства и ТОС - РИА Новости, 22.06.2023
В Приморье начали консультировать по вопросам благоустройства и ТОС
Свыше 100 человек обратились по вопросам благоустройства на горячую линию Центра гражданских инициатив, созданного в Приморье для координации деятельности... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:52
2023-06-22T06:52
находка
олег кожемяко
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Свыше 100 человек обратились по вопросам благоустройства на горячую линию Центра гражданских инициатив, созданного в Приморье для координации деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщили в правительстве региона. В крае действует ряд программ и проектов, направленных на благоустройство общественных и придомовых пространств. В том числе это губернаторская программа "1000 дворов", инициированная главой региона Олегом Кожемяко, ряд федеральных программ, краевой конкурс "Твой проект" и проекты ТОС. С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. "На данный момент более 100 звонков поступило на горячую линию Центра гражданских инициатив", - говорится в сообщении. Специалисты центра помогают в решении вопросов, связанных с благоустройством: консультируют по созданию ТОС, выбору программы благоустройства и подготовке заявки для получения гранта. Прием документов на конкурс грантов для ТОС и инициативных групп граждан стартовал в Приморье в начале июня. По нему модно получить от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей из краевого бюджета на ремонт и благоустройство дворов. По данным властей региона, в 2023 году было вдвое увеличено финансирование грантовых программ — до 140 миллионов рублей. В 2024 году эта сумма должна вырасти до 250 миллионов рублей. Также правительство Приморья сообщает, что с начала этого года в крае благоустроено почти 50 дворовых и общественных пространств. Работы идут более чем на 100 объектах. Например, в микрорайонах Находки ремонтируют 24 двора: там асфальтируют внутридворовые проезды, устанавливают ограждения и системы освещения, спортивные и детские площадки, проводят озеленение. ТОС – самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.
https://ria.ru/20230622/priomre-1879701330.html
https://ria.ru/20230620/kozhemyako-1879300542.html
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находка, олег кожемяко, общество
Находка, Олег Кожемяко, Общество
В Приморье начали консультировать по вопросам благоустройства и ТОС

В Приморье проконсультировали уже более ста человек по вопросам благоустройства и ТОС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Свыше 100 человек обратились по вопросам благоустройства на горячую линию Центра гражданских инициатив, созданного в Приморье для координации деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщили в правительстве региона.
В крае действует ряд программ и проектов, направленных на благоустройство общественных и придомовых пространств. В том числе это губернаторская программа "1000 дворов", инициированная главой региона Олегом Кожемяко, ряд федеральных программ, краевой конкурс "Твой проект" и проекты ТОС. С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500.
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В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС.
"На данный момент более 100 звонков поступило на горячую линию Центра гражданских инициатив", - говорится в сообщении.
Специалисты центра помогают в решении вопросов, связанных с благоустройством: консультируют по созданию ТОС, выбору программы благоустройства и подготовке заявки для получения гранта.
Прием документов на конкурс грантов для ТОС и инициативных групп граждан стартовал в Приморье в начале июня. По нему модно получить от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей из краевого бюджета на ремонт и благоустройство дворов.
По данным властей региона, в 2023 году было вдвое увеличено финансирование грантовых программ — до 140 миллионов рублей. В 2024 году эта сумма должна вырасти до 250 миллионов рублей.
Также правительство Приморья сообщает, что с начала этого года в крае благоустроено почти 50 дворовых и общественных пространств. Работы идут более чем на 100 объектах. Например, в микрорайонах Находки ремонтируют 24 двора: там асфальтируют внутридворовые проезды, устанавливают ограждения и системы освещения, спортивные и детские площадки, проводят озеленение.
ТОС – самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.
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