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Экс-глава отделения "Газпрома" получил 13 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 22.06.2023
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10:40 22.06.2023 (обновлено: 10:57 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/prigovor-1879743962.html
Экс-глава отделения "Газпрома" получил 13 лет колонии строгого режима
Экс-глава отделения "Газпрома" получил 13 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 22.06.2023
Экс-глава отделения "Газпрома" получил 13 лет колонии строгого режима
Бывший генеральный директор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай осужден на 13 лет колонии строгого режима за взятки и фиктивное устройство жены на... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:40
2023-06-22T10:57
газпром
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Бывший генеральный директор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай осужден на 13 лет колонии строгого режима за взятки и фиктивное устройство жены на работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал Югая Вячеслава Михайловича виновным... По совокупности преступления окончательно назначить наказание в виде 13 лет колонии и 200 миллионов рублей штрафа с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима", – сказал судья Дмитрий Пронин.Суд также обратил в доход государства принадлежащие Югаю квартиру и гараж в Москве, изъятые из портфеля подсудимого при обыске в рабочем кабинете 208 тысяч рублей, найденные при обыске в квартире 1,5 миллиона рублей, 10 тысяч евро и 10 тысяч долларов.В последнем слове Югай заявил, что не виновен. Его судили по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Гособвинение запрашивало Югаю 12 лет колонии строгого режима и запрет заниматься определенными видами деятельности на 18 лет, а также штраф в размере 200 миллионов рублей.По версии следствия, с 2016 по июль 2020 года гендиректор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" неоднократно через подчиненных получал взятки в виде денег и иного имущества от представителей фирм-контрагентов за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство. Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества. Общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей, а в качестве имущества он получал телевизоры, телефоны и иную электронную технику, другие дорогостоящие предметы.Кроме того, по данным СУСК, в феврале 2020 года Югай фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу. В результате ею было незаконно получено свыше 623 тысяч рублей.Ранее трое бывших сотрудников газотранспортной организации были признаны судом виновными в посредничестве в получении взяток и осуждены на сроки от 3,5 до 4 лет условно.
https://ria.ru/20230220/sud-1853150044.html
https://ria.ru/20230529/vzyatka-1874774702.html
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газпром, происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Газпром, Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
Экс-глава отделения "Газпрома" получил 13 лет колонии строгого режима

Экс-глава "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югай получил 13 лет колонии за взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Бывший генеральный директор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай осужден на 13 лет колонии строгого режима за взятки и фиктивное устройство жены на работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал Югая Вячеслава Михайловича виновным... По совокупности преступления окончательно назначить наказание в виде 13 лет колонии и 200 миллионов рублей штрафа с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима", – сказал судья Дмитрий Пронин.
Суд также обратил в доход государства принадлежащие Югаю квартиру и гараж в Москве, изъятые из портфеля подсудимого при обыске в рабочем кабинете 208 тысяч рублей, найденные при обыске в квартире 1,5 миллиона рублей, 10 тысяч евро и 10 тысяч долларов.
В последнем слове Югай заявил, что не виновен. Его судили по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Гособвинение запрашивало Югаю 12 лет колонии строгого режима и запрет заниматься определенными видами деятельности на 18 лет, а также штраф в размере 200 миллионов рублей.
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По версии следствия, с 2016 по июль 2020 года гендиректор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" неоднократно через подчиненных получал взятки в виде денег и иного имущества от представителей фирм-контрагентов за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство. Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества. Общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей, а в качестве имущества он получал телевизоры, телефоны и иную электронную технику, другие дорогостоящие предметы.
Кроме того, по данным СУСК, в феврале 2020 года Югай фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу. В результате ею было незаконно получено свыше 623 тысяч рублей.
Ранее трое бывших сотрудников газотранспортной организации были признаны судом виновными в посредничестве в получении взяток и осуждены на сроки от 3,5 до 4 лет условно.
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