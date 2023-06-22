https://ria.ru/20230622/prigovor-1879743962.html

Экс-глава отделения "Газпрома" получил 13 лет колонии строгого режима

Экс-глава отделения "Газпрома" получил 13 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 22.06.2023

Экс-глава отделения "Газпрома" получил 13 лет колонии строгого режима

Бывший генеральный директор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай осужден на 13 лет колонии строгого режима за взятки и фиктивное устройство жены на... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:40

2023-06-22T10:40

2023-06-22T10:57

газпром

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Бывший генеральный директор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай осужден на 13 лет колонии строгого режима за взятки и фиктивное устройство жены на работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал Югая Вячеслава Михайловича виновным... По совокупности преступления окончательно назначить наказание в виде 13 лет колонии и 200 миллионов рублей штрафа с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима", – сказал судья Дмитрий Пронин.Суд также обратил в доход государства принадлежащие Югаю квартиру и гараж в Москве, изъятые из портфеля подсудимого при обыске в рабочем кабинете 208 тысяч рублей, найденные при обыске в квартире 1,5 миллиона рублей, 10 тысяч евро и 10 тысяч долларов.В последнем слове Югай заявил, что не виновен. Его судили по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Гособвинение запрашивало Югаю 12 лет колонии строгого режима и запрет заниматься определенными видами деятельности на 18 лет, а также штраф в размере 200 миллионов рублей.По версии следствия, с 2016 по июль 2020 года гендиректор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" неоднократно через подчиненных получал взятки в виде денег и иного имущества от представителей фирм-контрагентов за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство. Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества. Общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей, а в качестве имущества он получал телевизоры, телефоны и иную электронную технику, другие дорогостоящие предметы.Кроме того, по данным СУСК, в феврале 2020 года Югай фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу. В результате ею было незаконно получено свыше 623 тысяч рублей.Ранее трое бывших сотрудников газотранспортной организации были признаны судом виновными в посредничестве в получении взяток и осуждены на сроки от 3,5 до 4 лет условно.

https://ria.ru/20230220/sud-1853150044.html

https://ria.ru/20230529/vzyatka-1874774702.html

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Ольга Фомченкова

газпром, происшествия, нижний новгород, нижегородская область