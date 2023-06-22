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В МИД заявили об отсутствии контактов с Западом по вопросам прав человека - РИА Новости, 22.06.2023
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15:12 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/prava-1879812574.html
В МИД заявили об отсутствии контактов с Западом по вопросам прав человека
В МИД заявили об отсутствии контактов с Западом по вопросам прав человека - РИА Новости, 22.06.2023
В МИД заявили об отсутствии контактов с Западом по вопросам прав человека
Западные государства и Россия больше не вступают в диалог по вопросам прав человека, потому что Запад отказывается выслушивать какую-либо иную точку зрения,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:12
2023-06-22T15:12
в мире
белоруссия
россия
григорий лукьянцев
геннадий гатилов
оон
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Западные государства и Россия больше не вступают в диалог по вопросам прав человека, потому что Запад отказывается выслушивать какую-либо иную точку зрения, кроме своей собственной, заявил РИА Новости в ООН в Женеве специальный представитель МИД РФ по правам человека Григорий Лукьянцев. "Контактов больше нет, потому что зачастую наблюдаем, что просто нет желания слушать и выслушать другую точку зрения", - ответил он на вопрос, продолжают ли Россия и западные государства обсуждать вопросы прав человека. Лукьянцев добавил, что правозащитные органы ООН, такие как УВКПЧ или Совет по правам человека, "возможно", сознают проблему политизации вопроса прав человека, но не дают этого понять. "К сожалению, эта тема (права человека – ред.) все еще используется некоторыми странами как предлог для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Это относится к некоторым "образцовым демократиям" (как они предпочитают себя называть) коллективного Запада, некоторые из которых, среди прочего, готовят политически мотивированные доклады о ситуации с правами человека во всем мире. В этих усилиях они навешивают на страны ярлыки "лидеров" и "проигравших" в зависимости от их соответствующего политического выбора. Такой подход, каким бы невероятным он ни казался, сейчас распространен повсеместно и требует реакции со стороны международного сообщества", - также заявил спецпредставитель МИД РФ на мероприятии по правам человека, организованном совместно Россией и Белоруссией в ООН. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. Ранее в заявлении нескольких специальных докладчиков ООН говорилось, что наследие неоколониализма и расизма по-прежнему очень заметно проявляется в обращении с беженцами в странах коллективного Запада.
https://ria.ru/20230613/prava-1877824275.html
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в мире, белоруссия, россия, григорий лукьянцев, геннадий гатилов, оон
В мире, Белоруссия, Россия, Григорий Лукьянцев, Геннадий Гатилов, ООН
В МИД заявили об отсутствии контактов с Западом по вопросам прав человека

В МИД заявили о нежелании Запада принимать другую точку зрения по вопросам прав человека

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Западные государства и Россия больше не вступают в диалог по вопросам прав человека, потому что Запад отказывается выслушивать какую-либо иную точку зрения, кроме своей собственной, заявил РИА Новости в ООН в Женеве специальный представитель МИД РФ по правам человека Григорий Лукьянцев.
"Контактов больше нет, потому что зачастую наблюдаем, что просто нет желания слушать и выслушать другую точку зрения", - ответил он на вопрос, продолжают ли Россия и западные государства обсуждать вопросы прав человека.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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13 июня, 15:49
Лукьянцев добавил, что правозащитные органы ООН, такие как УВКПЧ или Совет по правам человека, "возможно", сознают проблему политизации вопроса прав человека, но не дают этого понять.
"К сожалению, эта тема (права человека – ред.) все еще используется некоторыми странами как предлог для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Это относится к некоторым "образцовым демократиям" (как они предпочитают себя называть) коллективного Запада, некоторые из которых, среди прочего, готовят политически мотивированные доклады о ситуации с правами человека во всем мире. В этих усилиях они навешивают на страны ярлыки "лидеров" и "проигравших" в зависимости от их соответствующего политического выбора. Такой подход, каким бы невероятным он ни казался, сейчас распространен повсеместно и требует реакции со стороны международного сообщества", - также заявил спецпредставитель МИД РФ на мероприятии по правам человека, организованном совместно Россией и Белоруссией в ООН.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
Ранее в заявлении нескольких специальных докладчиков ООН говорилось, что наследие неоколониализма и расизма по-прежнему очень заметно проявляется в обращении с беженцами в странах коллективного Запада.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Татьяна Москалькова: международная система прав человека рухнула
30 марта, 12:00
 
В миреБелоруссияРоссияГригорий ЛукьянцевГеннадий ГатиловООН
 
 
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