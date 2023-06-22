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Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 22.06.2023 (обновлено: 07:00 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/praporschik-1879703014.html
Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела
Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела - РИА Новости, 22.06.2023
Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела
Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас на Запорожском направлении колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:21
2023-06-22T07:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас на Запорожском направлении колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск, беспилотник, корректировавший огонь, был уничтожен стрелковым оружием, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач", - сказал Чехов. Он рассказал, что во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков Запорожского направления колонна подверглась минометному обстрелу. Имеющий боевой опыт прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне."Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел", - добавил Чехов.Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, отметил он. Командир взвода обеспечения гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона группировки старший прапорщик Павел Иванов, по его словам, в ходе спецоперации ежедневно возглавляет колонны автомобильной техники подвоза боеприпасов на огневые позиции.
https://ria.ru/20230622/otstuplenie-1879702341.html
РИА Новости
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

Старший прапорщик ВС России Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас на Запорожском направлении колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск, беспилотник, корректировавший огонь, был уничтожен стрелковым оружием, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«
"Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач", - сказал Чехов.
Он рассказал, что во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков Запорожского направления колонна подверглась минометному обстрелу. Имеющий боевой опыт прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне.
"Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел", - добавил Чехов.
Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, отметил он. Командир взвода обеспечения гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона группировки старший прапорщик Павел Иванов, по его словам, в ходе спецоперации ежедневно возглавляет колонны автомобильной техники подвоза боеприпасов на огневые позиции.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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