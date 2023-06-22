https://ria.ru/20230622/praporschik-1879703014.html

Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела - РИА Новости, 22.06.2023

Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас на Запорожском направлении колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:21

2023-06-22T05:21

2023-06-22T07:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас на Запорожском направлении колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск, беспилотник, корректировавший огонь, был уничтожен стрелковым оружием, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач", - сказал Чехов. Он рассказал, что во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков Запорожского направления колонна подверглась минометному обстрелу. Имеющий боевой опыт прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне."Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел", - добавил Чехов.Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, отметил он. Командир взвода обеспечения гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона группировки старший прапорщик Павел Иванов, по его словам, в ходе спецоперации ежедневно возглавляет колонны автомобильной техники подвоза боеприпасов на огневые позиции.

https://ria.ru/20230622/otstuplenie-1879702341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф