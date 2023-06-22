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Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:49
2023-06-22T13:49
2023-06-22T13:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 45 человек и гаубицу на Херсонском направлении