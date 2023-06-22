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ВСУ потеряли более 135 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 22.06.2023 (обновлено: 13:51 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/poteri-1879790326.html
ВСУ потеряли более 135 военных на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли более 135 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
ВСУ потеряли более 135 военных на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении успешно отражены пять атак украинских войск, за сутки Киев потерял более 135 человек, две бронемашины, самоходку "Акация" и... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:44
2023-06-22T13:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении успешно отражены пять атак украинских войск, за сутки Киев потерял более 135 человек, две бронемашины, самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка."Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - добавили в Минобороны.
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 135 военных на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 135 военных и САУ на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении успешно отражены пять атак украинских войск, за сутки Киев потерял более 135 человек, две бронемашины, самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На краснолиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка.
«
"Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 июня, 17:11
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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