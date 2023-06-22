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ВСУ потеряли более 135 военных на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли более 135 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.06.2023

ВСУ потеряли более 135 военных на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении успешно отражены пять атак украинских войск, за сутки Киев потерял более 135 человек, две бронемашины, самоходку "Акация" и... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:44

2023-06-22T13:44

2023-06-22T13:51

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении успешно отражены пять атак украинских войск, за сутки Киев потерял более 135 человек, две бронемашины, самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка."Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - добавили в Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины